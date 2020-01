Gevelsberg. Vier Turniere, internationales Flair, erstmals ein Team aus Südkorea am Start – die Jugend des FC Silschede hat am Wochenende einiges zu bieten.

Internationales Flair beim FC Silschede

Vier Turnier und internationales Flair locken am Wochenende in die Gevelsberger Halle West. Die Jugendfußballer des FC SW Silschede bitten zu Turnieren. Den Anfang machen die Jüngsten in den G-Junioren – auch Minikicker genannt. Der erste Anpfiff ist um 9.30 Uhr. In diese Altersklasse steht der Spaß an der Freud sowie die Weiterentwicklung der einzelnen Spieler im Vordergrund. Eine Platzierung gibt es für die sieben Mannschaften nicht.

Keine Platzierungen bei G- und F-Junioren

Am Nachmittag, ab 13 Uhr, starten die E-Junioren den Wettstreit. Weil das Teilnehmerfeld von zehn auf zwölf Teams erweitert ist, gehen die Spiele in beiden Hallen in Szene. Den Organisatoren ist es gelungen, mit dem Inno FC eine Mannschaft aus Südkorea zu gewinnen. Weitere Mannschaften der Gruppe A sind TSG Sprockhövel, SV Boele-Kabel, SV Bommern, Wuppertaler SV und mit dem Gastgeber der frisch gebackene Hallen-Kreismeisters. In der Gruppe B spielen Hagen 11, Hombrucher SV, FSV Gevelsberg, SpVg. Linderhausen, FSV Witten sowie der Zweiten des FC Silschede.

Zehn Mannschaften bei den D-Junioren

Am Sonntag geht es um 9.30 Uhr mit den F-Junioren los. Wie bei den Minis spielen die sechs Mannschaften aus Hagen, Wetter, Herdecke, Sprockhövel und Silschede hier nicht um Platzierungen. Abschließend – ab 13 Uhr – sind die D-Junioren an der Reihe. Und zwar mit einem großartig besetzten Turnier mit zehn Mannschaften aus Dortmund, Bochum, Wuppertal, Lüdenscheid und Gevelsberg. Der gastgebende FC Silschede stellt zwei Mannschaften.