Am Rande Italien in Iserlohn: Wieso die Wahl wieder auf NRW fiel

Gevelsberg Während der Fußball-Europameisterschaft bezieht die „Squadra Azzurra“ ihr Quartier in der Nähe. War da nicht mal was?

Es ist das Jahr der Sport-Highlights, keine Frage. Die Handball-EM in Deutschland läuft aktuell, im Sommer spielen dann auch die Fußballer im Herzen des Kontinents um Europas Krone. Und dann sind da natürlich auch die Olympischen Sommerspiele bei unseren französischen Nachbarn. Diese großen Events werfen dabei auch immer wieder etwas für die Städte ab, die sich im unmittelbaren Umfeld der Spielorte befinden.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Gevelsberg hatte es 2006 versucht, als die Fußball-Weltmeisterschaft nach Deutschland kam. Die Stadt wollte mit dem frisch sanierten und auf Hochglanz polierten Stadion Stefansbachtal unbedingt Trainingsort für einen Teilnehmer werden – was leider nicht gelang. Eine andere Kleinstadt in der Umgebung hat es in diesem Jahr aber geschafft und einen ganz dicken Fisch an Land gezogen. Die „Squadra Azzura“, also die italienische Nationalmannschaft, gastiert in Iserlohn.

Diese Gründe sprechen für Iserlohn

Liegt nicht nur nah an Gevelsberg, sondern auch nah an den Spielorten der Italiener. Die tragen ihre ersten beiden Gruppenspiele gegen Albanien und Spanien nämlich in Dortmund und Gelsenkirchen aus. Ein Grund für die Wahl des Quartiers, natürlich. Ein anderer könnte sein, dass die Italiener bei ihrem WM-Triumph 2006 bereits in NRW gastierten, damals in Duisburg. Wie das Turnier endete, dürfte auch noch jeder Fan der deutschen Mannschaft noch ganz genau wissen...

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm