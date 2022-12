„Jeder wollte jeden schlagen!“ Die Kreisliga-Aufreger 2022

Schwelm. Gewalt, Untreue und Interviews mit Konsequenzen: Im Jahr 2022 war in der Fußball-Kreisliga A2 einiges los. Das waren die absoluten Tiefpunkte.

Ein ganzes Jahr voller emotionaler Momente in der Fußball-Kreisliga A2 ist vorüber. Immer wieder gerieten in den vergangenen zwölf Monaten die heimischen Mannschaften aneinander, auch taten sich im eigenen Verein des Öftern auch mal Nebenschauplätze auf. Diese Aufreger sorgten in dem nun endenden Jahr für Schlagzeilen.

Borberg sorgt für seine eigene Entlassung

Direkt zum Jahresauftakt sorgte die Trainerentlassung von Marvin Borberg bei der SpVg. Linderhausen für Schlagzeilen. Dass der Verein sich nach der Spielzeit von seinem Trainer trennen wollte, stand schon im Januar fest. Doch in einem Interview einen Monat später äußerte sich der Trainer kritisch gegenüber seines damaligen Vereins. „Seitdem eine gewisse Person bei uns im Verein am Werk ist, hat sich einiges verändert, das in meinen Augen nicht so wirklich zu der Spielvereinigung passt“, ließ er tief blicken. Nur wenige Tage nach seinen Äußerungen folgte mit der vorzeitigen Entlassung die Reaktion des Verein – ein unglückliches Ende nach vielen Jahren gemeinsamer Zusammenarbeit.

Zusammenarbeit endet unrühmlich

Im vergangenen Winter endete ebenfalls die Zeit von Lars Möske beim FC Gevelsberg- Vogelsang unrühmlich. Im Winter gab der Coach seinen Wechsel zum FSV Gevelsberg für diese Saison bekannt. Eine Entscheidung, die Spuren hinterlassen sollte. Denn danach kam es schnell zum Bruch der beiden Parteien. Möske, der zuvor noch bis zum Sommer am Hundeicken bleiben wollte, trat vorzeitig bei dem Kreisligisten zurück. Zudem warfen die Vogelsanger dem FSV Gevelsberg vor, ihren Trainer hinter ihrem Rücken abgeworben zu haben. Beim FC übernahm daraufhin Maximilian Goerke das Traineramt und sicherte die Klasse.

Gewalt im Gevelsberger Derby

Wenige Monate später, im Mai diesen Jahres, stand Vogelsang erneut im Fokus. Denn als es im Rückspiel der vergangenen Saison gegen den Lokalrivalen FC SW Silschede ging, eskalierte die Lage komplett. Besonders stand eine Spuckattacke eines Vogelsanger Spielers gegen einen Silscheder im Fokus. Nach dem Spiel soll der angespuckte Silscheder dann in die Kabine der Vogelsanger gegangen sein und zu Tumulten rund um die beiden direkt benachbarten Kabinen gekommen sein. Ein Elternteil eines Vogelsanger Spielers soll den Silschedern dabei mit Gewalt gedroht haben.

„Jeder wollte jeden schlagen!“

Für Aufsehen sorgte am letzten Spieltag der vergangenen Saison die Partie zwischen dem SV Ararat Gevelsberg und BW Voerde II. Bei dem Unentschieden wurden über die gesamte Spieldauer verteilt fünf Rote Karten verteilt. Drei Mal erwischte es einen Spieler des Absteigers Voerde, zwei Mal einen Akteur der Gevelsberger. „Jeder wollte jeden schlagen!“, sagte der frühere Voerder Trainer Dimitrios Sorovakos zum Kartenfestival.

Eine Hochzeit sorgt für Ärger

Zum jüngsten Aufreger in dieser Saison kam es vor wenigen Wochen rund um die Partie zwischen den FC Gevelsberg-Vogelsang und dem SV Ararat Gevelsberg. Der Grund: Der ehemalige Ararat-Trainer Koray Senpolat hat einen Tag vor der Partie in Mainz geheiratet und wollte das Spiel verlegen. Die Vogelsanger gingen darauf aber nicht ein, sodass der kurdische Verein tobte. „Die Unmenschlichkeit hat gewonnen, sie haben das Fairplay vergessen“, donnerte etwa Trainer Hakan Ferhat. Und Keeper Mehmet Sengül schob hinterher: „Mit den drei Punkten können sie sich den Hintern abwischen.“

