Jobangebot: Basketball ist dein Leben? Dann komm zu uns!

Der Basketball ist in der Region fest verwurzelt.

Ennepe-Süd. Für unsere Berichterstattung rund um den Basketball im südlichen EN-Kreis suchen wir nebenberufliche Reporter und Reporterinnen. Alle Infos hier:

Basketball ist dein Leben? Bei Cuts denkst du nicht einen Friseurbesuch? Du fühlst dich wohl im Post und denkst dabei nicht an Briefumschläge? Dann suchen wir dich! Für unsere Berichterstattung rund um das orangene Leder in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm suchen wir junge Menschen, die ihre Zukunft im Journalismus suchen, erste Schritte in diesem Bereich machen wollen oder einfach Frauen und Männer, die sich neben ihrem eigentlichen Beruf etwas dazu verdienen möchten.

Der Basketball ist im südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis fest verwurzelt. Neben den Amateuren von TG Voerde und SE Gevelsberg wird hier auch professionell geballt: Die EN Baskets Schwelm sind seit 2017 wieder fester Bestandteil der 2. Basketball-Bundesliga ProB. Profis aus der ganzen Welt schlagen Jahr für Jahr in Schwelm auf und haben besondere Geschichten zu erzählen.

Interessante Geschichten aus dem Basketball

Diese Redaktion sucht nun begeisterte Basketballer und Basketballerinnen, die Spiele besuchen, mal beim Training vorbeischauen und im ständigen Kontakt zu Trainern, Spielern und Funktionären sind. Ziel ist es, unsere Berichterstattung rund um Körbe, Dunks und Blocks auch neben dem Spiel der Profis auszubauen. Und dabei brauchen wir Unterstützung von Menschen, die den Sport genauso lieben wie wir.

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann melde dich unter 02336-8192517 oder direkt bei Lokalsportredakteur Fabian Vogel unter 015231040979. Du kannst uns auch eine Mail an sport-en@wp.de schreiben oder uns auf unseren Social-Media Kanälen auf Facebook und Instagram kontaktieren. Wir freuen uns auf dich - denn „Ball is life“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm