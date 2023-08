Jonuzi und der VfB Schwelm sind heiß mit ehrgeizigen Zielen

Schwelm. Der Trainer erwartet von seiner Mannschaft, dass sie sich direkt reinhängt. Er glaubt an sie, warnt aber dennoch vor Auftaktgegner Herdecke-Ende.

In den vergangenen zwei Wochen hat Nermin Jonuzi als nun neuer Trainer des VfB Schwelm deutlich gemacht, dass er den vollen Einsatz von der Mannschaft verlangt. Er kennt die Spieler bestens, da er bis Ende vergangener Saison selbst noch in der Bezirksliga als Kapitän auf dem Platz stand, ehe er auf den ausgeschiedenen Sascha Valadi-Odina als neuer Coach folgte. Er geht mit dem VfB am Sonntag beim FC Herdecke-Ende in sein erstes Punktspiel (15 Uhr).

„Wir haben eine junge Truppe, die ist heiß auf die Spiele. Die Jungs waren in den Trainingseinheiten sehr fokussiert und haben einen starken Eindruck bei mir hinterlassen“, sagt Jonuzi. Für ihn waren die teils deutlichen Niederlagen in den Vorbereitungsspielen zweitrangig. Viel wichtiger sei es ihm, nun direkt Punkte in der Liga zu holen. „Erst jetzt zählt es und wir spielen dafür, wieder viele Punkte zu sammeln. Wir haben noch einmal an der Defensivarbeit gepfeilt und wollen weniger Gegentore als vergangene Saison kassieren. Dafür noch mehr schießen, am besten schon gegen Herdecke“, zeigt sich der ehemalige Mittelfeldstratege ehrgeizig. Zumal er zum Start auf seinen kompletten Kader zurückgreifen kann. Der 33-Jährige sagt: „Mein Blick geht direkt nach oben und überhaupt nicht nach unten. Das ist mein Anspruch, ich bin fußballverrückt und die Jungs wissen das.“

Der FC Herdecke-Ende entging im Frühsommer knapp dem Abstieg. „Sie sind eine eingeschworene Truppe, die schon lange zusammenspielt. Sie sind robust, kommen über den Kampf und agieren viel mit langen Bällen“, weiß Jonuzi, der zudem vor dem torgefährlichen Stürmer Bryan Schmidt warnt.

