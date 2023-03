Kann die TG Voerde den „Loco Express“ aus Haspe stoppen

Ennepetal. Die Voerder treffen auf die Hasper Kultmannschaft um zahlreiche Ex-Profis wie Per Günther oder Bernd Kruel. So könnte eine Überraschung gelingen.

Auf die TG Voerde wartet an diesem Wochenende eine Herkulesaufgabe, es geht gegen die Hagener Kultmannschaft „Loco Express“. Die Landesliga-Basketballer duellieren sich am Sonntag in eigener Halle (14 Uhr) mit dem souveränen Tabellenführer SV Haspe III, bei dem ehemalige Profis wie Bernd Kruel oder Per Günther gemeinsam auf Punktejagd gehen.

Zwar spielen die Voerder in diesem Jahr ebenfalls seine starke Saison und stehen in der Tabelle aktuell genau hinter dem kommenden Gegner auf dem zweiten Rang, doch sonderlich viel rechnen sie sich für das Spitzenspiel am Wochenende nicht aus. Ein Sieg wäre für sie selber schon eine Überraschung, müssen sie selber zugeben. „Haspe verliert so gut wie nie, sie haben in den letzten vier Jahren nur eine Niederlage kassiert“, stellt deswegen auch TGV-Coach Martin Schrader klar.

Besser als gedacht

Wie man den Siegeszug der Hasper stoppen kann, die in den vergangenen Jahren immer wieder von einer Liga in die nächsthöhere aufgestiegen sind? „Da muss einfach alles passen, man braucht einen riesen Tag – und dann ist man erst einmal auf Augenhöhe mit ihnen und hat immer noch nicht den Sieg in der Tasche“, sagt Coach Schrader.

Viel Druck machen sich die Voerder Basketballer vor dem Topspiel in der Landesliga deswegen nicht. „Wir gehen das komplett ohne Druck an, wir haben Bock auf das Spiel und schauen mal“, erklärt der Übungsleiter. Dass er und seine Truppe so entspannt in das Duell der beiden Tabellenführer gehen, hat vor allem mit der bisher starken eigenen Saison zu tun. „Wir haben diese Saison schon alles erreicht, was wir uns vorgenommen haben. Wir stehen viel besser da als gedacht“, freut sich Schrader.

Guter Eindruck im Hinspiel

Dass gegen den übermächtig erscheinenden Gegner trotzdem etwas drin sein könnte, haben die Voerde im Hinspiel bewiesen. Obwohl die heimischen Basketballer die Partie mit 70:83 verloren, hatten sie dort einen guten Eindruck hinterlassen, vor allem nach der Pause. „Im Hinspiel waren wir die zweite Halbzeit auf Augenhöhe“, erzählt Schrader. Das einzige Problem: Seine Truppe geht nun personell angeschlagen in das Aufeinandertreffen mit den Haspern. Seine Mannschaft, berichtet Schrader, hätte aktuell viele Kranke. Wer Sonntag im Kader stehen wird, wisse er momentan noch nicht.

