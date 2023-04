Basketball ProB Kapitän Chris Frazier bleibt ein weiteres Jahr in Schwelm

Schwelm. Erste und sehr wichtige Personalie geklärt: Der Kapitän der EN Baskets geht voran und verkündet seinen Verbleib in Schwelm. Das steckt dahinter.

Die erste Personalentscheidung ist bei den ProB-Basketballern der EN Baskets Schwelm mit Blick auf die kommende Saison gefallen: Chris Frazier bleibt auch in der kommenden Saison in Schwelm. Frazier, gemeinsam mit CJ Oldham Kapitän der Mannschaft, kam im vergangenen Sommer vom ProA-Ligisten Schwenningen zu den Blau-Gelben.

Der 32-jährige Scharfschütze ist ein absoluter Führungsspieler, geht voran, hilft den jüngeren Mitspielern im Team, gibt ihnen immer wieder Hinweise. Auch beim wichtigen Heimsieg gegen Itzehoe stellte er seine Qualitäten wieder heraus und versenkte sieben von zehn Dreiern. Gleichermaßen ist Frazier auch bei den Fans beliebt. Immer wieder sieht man Fans, die das Trikot des EN Baskets-Top-Scorers tragen.

In Schwelm heimisch geworden

Gemeinsam mit seiner Freundin ist Frazier in Schwelm heimisch geworden ist. Seinen Verbleib in Schwelm kommentiert er so: „Ich freue mich sehr, dass ich für die kommende Saison einen Vertrag bei den EN Baskets Schwelm unterschrieben habe und damit auch die kommenden Saison wieder für die Baskets auf dem Feld stehen werde. Ich kann versichern, dass ich auch da alles geben werde, um mit dem Team erfolgreich zu sein und den Fans spannende Spiele zu bieten.“

Sein Trainer Falk Möller bestätigt die Freude über die Zusage seines erfahrenen Guards. „Chris hat neben den starken Leistungen gerade in den vergangenen Spielen auch neben dem Feld als Kapitän viel für das Team getan. Ich finde es enorm wichtig, dass wir ihn auch in der kommenden Saison in unserem Team haben.“

Bester Scorer der Schwelmer Basketballer

Der Eindruck von Falk Möller schlägt sich auch in den Zahlen des gebürtigen US-Amerikaners mit Bundesliga-Erfahrung nieder. 73 seiner 189 Dreipunktwürfe fanden den Weg in den Korb, durchschnittlich 14,6 Punkte legt der Routinier, der in allen 23 bisherigen Partien auf dem Parkett stand auf. Nach dem Abgang von Brett Reed ist Frazier damit zum besten Punktesammler der EN Baskets aufgestiegen. Auch die durchschnittliche Spielzeit von nahezu 32 Minuten pro Partie unterstreichen die Bedeutung von Chris Frazier im Kader der Schwelmer Basketballer.

Bereits an diesem Wochenende könnte die Saison der Schwelmer Basketballer beendet sein. Um doch noch in die Playoffs zu kommen, müssen die EN Baskets ihr Auswärtsspiel bei den TKS 49ers in Stahnsdorf gewinnen und gleichzeitig auf eine Niederlage der Iserlohn Kangaroos bei Spitzenreiter LOK Bernau hoffen.

