Kapitän Khartchenkov verlängert in Schwelm

Nach Co-Kapitän Dario Fiorentino verlängert auch Kapitän Nikita Khartchenkov mit dem Basketball-Zweitligisten EN Baskets Schwelm. Der ProB-Ligist steht vor den beiden letzten Spieltagen der Hauptrunde, stellt sich aber bereits für die kommende Spielzeit auf. Der Small Forward kam im Sommer aus Iserlohn und übernahm sowohl auf und neben dem Platz Verantwortung. Seine Erfahrung tut der Mannschaft sehr gut und er ist mit Fiorentino gemeinsam der unumstrittene Leitwolf der EN Baskets Schwelm.

Wichtig auf und neben dem Platz

Mit durchschnittlich elf Punkten pro Begegnung ist der 33-Jährige ein wichtiger Spieler in der Offensive der Schwelmer. Vor allem aus der Mitteldistanz und von der Dreierlinie konnte Nikita Khartchenkov in wichtigen Momenten seine Qualität unter Beweis stellen.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir neben Dario Fiorentino nun auch Nikita Khartchenkov weiter bei uns haben werden. Nikita ist ein Vorbild für die jungen Spieler und hat in kürzester Zeit bewiesen, wie wichtig er für uns ist. Er stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft und musste in dieser Saison häufig auf der Position des Power Forward ausweichen. Er ist auf dem Small Forward wesentlich wertvoller. Das wird er auch in 2020/2021 unter Beweis stellen,“ so Omar Rahim, Geschäftsführer der EN Baskets Schwelm.