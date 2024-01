Kaputte Heizung: Spiel der EN Baskets muss nachgeholt werden

Schwelm Der starke Lauf der Schwelmer Basketballer wird unverhofft gestoppt, da die Halle der BSW Sixers in Sandersdorf nicht bespielbar ist.

Sechs Siege in Serie, Tabellenplatz zwei, keine verletzten oder angeschlagenen Spieler – die Euphorie rund um die EN Baskets Schwelm könnte aktuell kaum größer sein. Der gute Lauf der ProB-Basketballer wird aber an diesem Wochenende nicht fortgesetzt werden können, denn das Spiel der Schwelmer bei den BSW Sixers wird verschoben. Grund dafür ist die defekte Heizungsanlage in der Sandersdorfer Ballsporthalle.

Seine Lieblingshalle ist die Ballsporthalle in Sandersdorf, eine ehemalige Tennishalle, ohnehin nicht, gelegen kommt die Absage des Spiels bei den Sixers Falk Möller aber trotzdem überhaupt nicht. „Ich hätte gerne gespielt, aber unter den Bedingungen macht das keinen Sinn“, sagt der Schwelmer Trainer. Nachgeholt wird die ausgefallene Begegnung nun vermutlich an einem Termin in der Woche, was für Möller und sein Team eine zusätzliche Belastung darstellt. Beide Vereine haben einen Termin Ende Februar ins Auge gefasst.

Sixers haben noch eine Rechnung offen mit Schwelm

Dabei wäre das Spiel gegen die BSW Sixers eine ganz besondere Herausforderung für die Schwelmer geworden, schließlich gelten die Sandersdorfer als heimstark. Zudem haben sie gleich mehrere offene Rechnungen, die es zu begleichen gilt. Im Hinspiel gingen die eigentlich favorisierten Sixers in Schwelm mit 101:77 unter, am vergangenen Wochenende setzte es eine noch deutlichere Niederlage beim SC Rist Wedel. Mit 62:109 kamen die BSW Sixers, die sich als Tabellensechster aktuell auf Playoff-Kurs befinden, richtig unter die Räder. „Gegen solche Teams spiele ich dann eigentlich immer sehr ungern, weil die dann besonders heiß sind“, sagt Falk Möller. So gesehen kommt ihm der Ausfall der Partie am Samstag dann doch gelegen.

