Kaum Schiedsrichterinnen im Südkreis – wer folgt Steinhaus?

Kommt die nächste Bibiana Steinhaus aus dem Südkreis? Unwahrscheinlich. Nachdem die bekannteste deutsche Schiedsrichterin ihre Karriere beendet hat und künftig nur noch als Video-Assistentin aktiv sein wird, gibt es in der höchsten deutschen Spielklasse derzeit nur noch männliche Unparteiische. Aus dem Südkreis wird so bald keine junge Schiedsrichterin in die Fußstapfen von Steinhaus treten. Denn weiblichen Nachwuchs aus der Region gibt es derzeit nicht.

Akzeptanzproblem für Frauen

Im Moment gibt es überhaupt nur eine Schiedsrichterin im Kreis Hagen/Ennepe Ruhr. „Bis vor kurzem waren es zwei, aber eine will sich jetzt auf ihre Ausbildung konzentrieren“, erklärt Patrick Lepperhoff, der Vorsitzende des Kreisschiedsrichterausschusses. Die Zahlen sind nicht signifikant zurückgegangen, vielmehr ist es schon seit vielen Jahren so, dass bestenfalls drei bis vier Schiedsrichterinnen gleichzeitig aktiv sind. Im Moment ist die Hagenerin Raphaela Gerlach, die Bezirksligaspiele pfeift, die einzige Schiedsrichterin aus dem Kreis.

Woran liegt es, dass die Schiedsrichterei von Männern dominiert wird? Lepperhoff glaubt: „In den niedrigen Klassen gibt es sicher mancherorts ein Akzeptanzproblem gegenüber weiblichen Unparteiischen.“ Und die Anzahl der jungen Frauen, die sich dieser Herausforderung offensiv stellen will, ist gering.

Lepperhoff weist darauf hin, dass sich interessierte Frauen und Männer, die gerne Spiele leiten möchte, gerne beim Kreis 13 melden können. Insgesamt sind dort aktuell 153 Schiedsrichter und eine Schiedsrichterin aktiv. Das ist ein leichtes Plus im Vergleich zu den Vorjahren. Pro Jahr hören laut Lepperhoff im Schnitt 15 Schiedsrichter auf. „Wenn eine von zwei Frauen aufhört, fällt das natürlich stärker ins Gewicht, als wenn es 15 von über 150 Männer sind“, sagt der Vorsitzende des Kreisschiedsrichterausschusses.

Die Gründe, warum Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen aufhören, sind hingegen gar nicht so verschieden. „In den meisten Fällen geht es um das Studium oder den Beruf“, sagt Lepperhoff. „Bei Frauen kommt auch das Thema Familiengründung häufiger ins Spiel.“

Immer weniger Frauenteams

Das Nachwuchsproblem des Frauenfußballs trägt dazu bei, dass auch im Schiedsrichterwesen wenig weiblicher Nachwuchs hinzukommt. Vor einigen Wochen haben wir an dieser Stelle bereits darüber berichtet, dass es im Südkreis kaum noch weibliche Nachwuchsteams gibt und auch immer weniger Damen-Seniorenmannschaften. Nur noch der FSV Gevelsberg, der FC Schwarz-Weiß Silschede und der FFC Ennepetal stellen Damen-Seniorenteams. Hinzu kommen in der unmittelbaren Nähe noch die Wilde 13 Sprockhövel und der VfL Gennebreck. Das Gefälle zwischen Männer- und Frauenteams ist ähnlich groß wie das Gefälle zwischen männlichen und weibliche Unparteiischen.

Michael van Osten, Vorsitzender des Kreisjugendausschusses und beim FC SW Silschede auch für den Frauenfußball zuständig, betont: „Wir versuchen seit einigen Jahren, wieder dahin zu kommen, wo wir vor ein paar Jahren mal waren und mehr Mädchen für den Fußball zu begeistern. Aber das ist kein Problem des Ennepe-Ruhr-Kreises, sondern in ganz Deutschland so.“

Engagierte Verantwortliche fehlen

Van Osten sieht das Nachwuchsproblem nicht nur darin begründet, dass sich Mädchen für andere Dinge als Fußball interessieren, sondern auch darin, dass engagierte Verantwortliche in den Vereinen fehlen. „Grundsätzlich ist das größte Problem der Geschichte, jemanden im Verein zu finden, der sich speziell um den Mädchenfußball kümmert. Wenn es positiv Verrückte gibt, die sich darum kümmern, dann läuft es auch. Aber wenn die aufhören, wird es schwieriger. Und das erleben wir in vielen Vereinen.

Was kann man tun, um mehr junge Frauen für den Sport zu begeistern? Einen konkreten Plan dafür gibt es beim Kreis nicht. Das Thema Schiedsrichterwerbung stehe beim Verband laut Lepperhoff zwar auf der Agenda, aber dabei gehe es nicht speziell um Schiedsrichterinnen. Und auch das Vorbild Bibiana Steinhaus hat durch ihre Präsenz auf der großen Bühne nicht viele Nachahmerinnen gefunden. „Leider hat ihr Beispiel nicht dafür gesorgt, dass wir jetzt eine größere Gruppe Schiedsrichterinnen hätten“, sagt Lepperhoff. Die nächste Bibiana Steinhaus – sie wird wohl nicht aus dem Südkreis kommen.