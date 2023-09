Klar unterlegen: Drucks enttäuscht von der HSG-Reserve

Hagen/Gevelsberg. Nach der Klatsche im Vorjahr hatte sich die HSG Gevelsberg/Silschede II viel vorgenommen – und doch gab es in Hohenlimburg wieder eine Abreibung.

Allen guten Vorsätzen zum Trotz kam Handball-Landesligist HSG Gevelsberg/Silschede II wie in der Vorsaison bei der HSG Hohenlimburg unter die Räder. Nach einem schwachen Auftritt unterlagen die Gäste in der Hohenlimburger Rundturnhalle am Samstagabend verdient mit 20:29 (7:14). „Unter dem Strich hat heute außer Johannes Maiwald im Tor niemand seine Normalform erreicht, so kann man ein Spiel nicht gewinnen“, befand Robin Drucks, der Trainer Marco Luciano an der Seitenlinie vertrat.

Die Gevelsberger kamen von der ersten Minute an nicht richtig in die Partie. Gegen die körperlich präsenten Hohenlimburger zeigten sie insbesondere im Angriff einen ängstlichen Auftritt und erzeugten kaum Torgefahr. Die Folge waren mehr als zwei Dutzend technische Fehler, unvorbereitete Würfe und ein einfaches Spiel für die Deckung der Hausherren.

Mehr als Kosmetik nicht drin für die HSG-Reserve

Auf der anderen Seite des Feldes präsentierten sich die Gäste zumindest phasenweise etwas besser. Mit ihrer Abwehrleistung konnten sie an diesem Tag die Schwäche in der Offensive aber nicht im Ansatz kaschieren, da half auch die starke Leistung von Keeper Maiwald nicht. Wirklich überzeugen konnte die HSG nur in den letzten fünf Minuten beider Halbzeiten, mehr als Ergebniskosmetik sprang dabei jedoch nicht heraus.

Der Zwischenstand von 13:3 (23.) für die Hausherren verdeutlicht die Einseitigkeit der Partie, in der die Gevelsberger ohne Überzeugung und Struktur auftraten und für einen Sieg zu keinem Zeitpunkt infrage kamen. Entsprechend schonungslos verlief die Analyse nach dem Abpfiff. „Wir waren über 60 Minuten chancenlos. Das lag in erster Linie an unserer eigenen Leistung, wir waren durch die Bank heute nicht auf der Höhe. Entsprechend verdient ist das Ergebnis für Hohenlimburg“, so das Fazit von Robin Drucks.

HSG II: Maiwald, Schöler – Kling (7/2), Kositza (5), Peters, Cramer, Kimmel (je 2), Badiou, Müller (je 1), Eichhorn, Hofmann, Viehweg.

