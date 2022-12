Klassenunterschied: HSG verliert zum Jahresabschluss klar

Hagen/Gevelsberg. Wie erwartet war für die HSG Gevelsberg/Silschede gegen Eintracht Hagen II nichts zu holen. Der Verband gibt derweil Zahl der Absteiger bekannt.

Große Hoffnungen auf einen möglichen Erfolg zum Jahresabschluss hatten die Oberliga-Handballer der HSG Gevelsberg/Silschede vor dem Derby gegen den VfL Eintracht Hagen II nicht. Wie sich am Samstagabend zeigen sollte, waren die Hoffnungen zurecht nur sehr gering. Beim hochkarätig bestückten Aufstiegsaspiranten unterlagen die Gevelsberger auch in der Höhe verdient mit 29:39 (11:19). Derweil veröffentlichte der Handballverband Westfalen die wahrscheinliche Anzahl der Absteiger zum Ende dieser Saison.

In Abwesenheit ihres Trainers Sascha Šimec, der wegen Krankheit fehlte, hatte Daniel Krüger die Verantwortung an der Seitenlinie bei der HSG inne. Der aufgrund einer langwierigen Verletzung bisher kaum eingesetzte Krüger sah in Hagen eine gute Anfangsphase der Gevelsberger, die allerdings bereits nach fünf Minuten die Hagener um Ex-Bundesliga-Spieler Sebastian Schneider davon ziehen sahen. Fast zehn Minuten gelang der HSG nach dem 3:2 durch Benedict Philippi kein eigener Treffer, Hagen hingegen kam zu sechs Treffern in Serie und lag nach 14 Minuten bereits mit 8:3 in Führung.

Gevelsberg leistet sich zu viele Fehler

Für Krüger waren vor allen Dingen die vielen technischen Fehler der große Unterschied zwischen seinem Team und dem favorisierten Gegner. „Ich finde, wir haben vom Ansatz her gar nicht so schlecht gespielt. Allerdings haben wir uns einfach zu viele technische Fehler geleistet“, sagt er. Immer wieder landeten Anspiele in aussichtsreichen Situationen im Seitenaus statt bei frei stehenden Mitspieler – Fehler, die die Hagener mit ihrem hohen Tempo per schnellen Gegenstößen gnadenlos bestraften und so Tor um Tor davon zogen.

15 Fehler dieser Art hatte Krüger am Ende der Partie gezählt. Erschwerend kam hinzu, dass die HSG auf Spielmacher Nils Rüggeberg verzichten musste, der angeschlagen nur auf der Bank Platz nehmen konnte. Für ihn übernahmen Christopher Fege, Aljoscha Apel und im zweiten Durchgang Simon Skupin die Mittelposition im Angriff ein.

Im aufgebauten Angriff hingegen zwangen die Gevelsberger ihren Gegner immer wieder ins Zeitspiel, auch Torhüter Sven Wulf konnte sich in diesen Situationen des Öfteren auszeichnen. Nichtsdestotrotz konnte die HSG dem Druck der Hagener nicht über die gesamte Spielzeit standhalten. „Der Unterschied im Ergebnis resultiert meiner Meinung nach aus den vielen Fehlern“, so das Fazit von Krüger.

Verband gibt voraussichtliche Zahl der Absteiger bekannt

Durch die neunte Niederlage im 13. Saisonspiel überwintern die Gevelsberger auf dem 14. Platz in der Oberliga. Dieser würde am Saisonende den Abstieg in die Verbandsliga bedeuten, wie der Handballverband Westfalen am Freitag in Aussicht stellte. Derzeit gehe man von vier Absteigern aus der 3. Liga aus, was zur Folge hätte, das gleich neun Mannschaften aus der Oberliga absteigen werden. Damit würden alle Teams, die unterhalb von Platz acht stehen, am Saisonende den Gang in die Verbandsliga antreten müssen.

Die HSG Gevelsberg/Silschede hat aktuell sechs Punkte Rückstand auf den achtplatzierten TuS Bommern. Entsprechend wichtig wäre es, gut aus der Winterpause zu kommen und die Duelle gegen die beiden Tabellen-Schlusslichter HVE Villigst-Ergste und HSC Haltern-Sythen zum Auftakt ins neue Jahr zu gewinnen.

