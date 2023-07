Klesper komplettiert deutsche Rotation der EN Baskets

Schwelm. Und weiter geht’s mit der Kaderplanung der EN Baskets Schwelm. Die ProB-Basketballer vermelden den vierten Zugang in den vergangenen zwei Wochen.

Knapp einen Monat vor dem Start in die Vorbereitung und rund anderthalb Monate vor dem Saisonstart in die 2. Basketball-Bundesliga ProB füllt sich der Kader der EN Baskets Schwelm weiter. Mit Marc Klesper vermelden die Verantwortlichen um Trainer Falk Möller und Geschäftsführer Stephan Völkel die vierte Verpflichtung innerhalb von zwei Wochen. Durch die neuerliche Verpflichtung sind die Aktivitäten der Schwelmer auf dem Markt für deutsche Spieler abgeschlossen.

Marc Klesper ist dabei der nächste Spieler, der die ProB sehr gut kennt und auch bereits Erfahrungen in der ProA sammeln konnte. Der 23-Jährige kann auf beiden Positionen im Backcourt spielen und lief in der Vergangenheit bereits für die Dragons Rhöndorf und zuletzt Aufsteiger BBG Herford auf. Zudem sammelte er bei den Eisbären Bremerhaven Erfahrung in der ProA, während er zeitgleich in der Regionalliga Nord bei RW Cuxhaven aktiv war. Über 17 Punkte pro Spiel erzielte der in Bonn geborene Rheinländer, was ihn zu einem der besten Scorer der Liga machte.

Klesper bei Schwelmer Niederlage stark

Im Sommer 2022 wechselte Klesper in die ProB nach Herford. Dort erlebte der 1,86 m große Guard insgesamt eine Saison mit viel Licht und Schatten, in der er durchschnittlich knapp 20 Minuten pro Spiel auf dem Parkett stand und dabei fünf Punkte erzielte. Besonders zum Ende der Saison stieg das Selbstvertrauen unseres Neuzugangs an, so dass seine Mittelwerte in den letzten sieben Spielen auf knapp zehn Punkte und 28 Minuten anstiegen.

Auch beim Auswärtssieg der Herforder in der Schwelm-ArENa konnte sich Falk Möller ein gutes Bild seines Neuzugangs machen. Klesper stach mit acht Punkten und vier Assists heraus und hatte einen entscheidenden Anteil an der überraschenden Heimniederlage der EN Baskets. Entsprechend zeigt sich Möller erfreut, Klesper nun in seiner Mannschaft begrüßen zu können. „Marc möchte sich einer neuen Herausforderung stellen. Er hat bei uns im Try-Out einen guten Eindruck hinterlassen, weshalb ich optimistisch bin, dass er sich bei uns noch weiterentwickeln kann.“

Aktuell bereits zehn Spieler im Kader der EN Baskets

Klesper selbst blickt voller Vorfreude auf seine neue Herausforderung: „Ich bin mir sicher, dass ich in Schwelm unter Coach Falk Möller, den nächsten Schritt gehen werde. Ich weiß um die sehr guten Trainingsbedingungen bei den EN Baskets, die meinem Ziel, mich jeden Tag zu verbessern, natürlich entgegenkommen.“

Insgesamt befinden sich damit nun zehn Spieler im Aufgebot der Schwelmer, die mit Rückkehrer Thomas Reuter sowie den neuen Sadiq Ajagbe, Jan Bergen und Sven Cikarra bisher vier externe Zugänge zu den verbliebenen Robert Merz, Till Hornscheidt, Lennart Urspruch und Kapitän Chris Frazier im Kader haben. Dieser wird durch Paul Schult und Mats Wessel komplettiert. Es fehlen noch die Importspieler aus den USA, die erfahrungsgemäß am Ende der Kaderplanung verpflichtet werden.

