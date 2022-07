„Kluti“: Wieso er sich auf auf dem Rad über den Ring quält

Ennepetal/Nürburg. Eigentlich ist Thorsten Machelett aus Ennepetal in Laufschuhen unterwegs. Doch für ein Event stieg der Ausdauersportler nun in die Pedale.

Thorsten Machelett hat in Laufschuhen schon so manche Herausforderung gemeistert. Doch auf dem Fahrrad ist der Ennepetaler Ausdauersportler eigentlich nur selten unterwegs. Nun aber hat Machelett, vielen besser bekannt als „Kluti“, sich zum zweiten Mal zu einem ganz besonderen Radrennen aufgemacht. Bei „Rad am Ring“ radelte er drei Stunden lang über die legendäre Rennstrecke am Nürburgring – und musste dabei auch leidvolle Erfahrung mit einem ganz besonderen Streckenabschnitt machen.

Bis zu 18 Prozent Steigung weist die „Hohe Acht“ genannte Passage auf der durch den Motorsport bekannten Rennstrecke aus. Eine enorme Steigung, denn auf dem kurzen Streckenabschnitt überwinden die Teilnehmer bei „Rad am Ring“ die gerade einmal 185 Höhenmeter ohne motorisierte Hilfe. „Da hätte man auch zu Fuß neben mir hergehen können“, gibt Machelett offen zu.

Mit 87 km/h wieder bergab

Eine besondere Herausforderung für jemanden, der sportlich eigentlich eher in Laufschuhen als in der Pedale zuhause ist. Großen Spaß hingegen bereitete dem Ennepetaler die Abfahrt von der Steigung, bei der er mit bis zu 87 km/h hinunter raste. Das allerdings birgt in der „Grünen Hölle“ eine weitere besondere Eigenheit. „Da musst du dann ziemlich schnell vom höchsten in den niedrigsten Gang schalten“, weiß Machelett. Grund dafür ist die direkt auf die Abfahrt folgende nächste Steigung.

Das Höhenprofil von Thorsten Machelett beim Radevent "Rad am Ring". Foto: Thorsten Machelett

Insgesamt drei Runden galt es für ihn in diesem Jahr zu absolvieren, drei Mal ging es die insgesamt knapp 24,5 Kilometer lange Runde von Start und Ziel über die Nordschleife. 73,4 Kilometer also, die Machelett auf dem Sattel verbrachte. „In der ersten Runde war ich noch sehr vorsichtig, in der zweiten habe ich dann Vollgas gegeben“, sagt er. Das allerdings sollte ich in der dritten und letzten Runde rächen, als Machelett dem hohen Tempo Tribut zollen musste. Eine einzige Quälerei sei die Schlussrunde für ihn gewesen. „Aber ich wollte unbedingt ins Ziel kommen.“

Und das gelang auch, nach drei Stunden und 13 Minuten überquerte der Ennepetaler überglücklich den Zielstrich. Ob er nun zum Radfahrer wird? „Nein, ich habe das nur gemacht, weil ich wegen einer Verletzung am Fuß aktuell nicht laufen kann“, sagt Thorsten Machelett. Und so genoss er nur ausnahmsweise mal eine Herausforderung auf dem Rad – und das in einer ganz besonderen und einzigartigen Atmosphäre.

