Kommt nach der EM der große Boom im lokalen Frauenfußball?

Gevelsberg. Die ganze Heimat ist stolz auf Popp und Oberdorf. Sorgen die beiden EM-Stars nun für einen Nachwuchs-Boom? Das sagen Vereine und Fußballerinnen.

Zwei junge Mädchen aus Gevelsberg sind in den vergangenen Wochen komplett dem Fußballfieber verfallen. Nein, die Rede ist nicht von Lena Oberdorf oder Alexandra Popp, die bei der Europameisterschaft der Frauen die Fans im ganzen Land in Begeisterung versetzt haben. Das Nationalmannschaftsduo weiß schon seit Jahren, wie toll ihr Hobby sein kann. Gemeint sind Angelina und Velina Manca, die in den vergangenen Tagen immer mehr zu den Gevelsberger Profispielerinnen aufgeschaut haben – und besonders dank der leidenschaftlichen Auftritte beim Turnier in England in der kommenden Saison nun selbst anfangen, für den FC SW Silschede gegen den Ball zu treten.

Die beiden B-Jugendlichen sind Teil eines Aufschwunges des Mädchenfußballs, der dank der Vorbilder Popp und Oberdorf bald in unserer Region seinen Lauf nehmen könnte. Denn der Aufritt unserer Nationalmannschaft hat die Wertschätzung der Frauen im Fußball deutlich verbessert.

Begeistert durch das Turnier

Und auch viele Mädchen, die bisher nie daran gedacht haben, mal selber auf Torejagd zu gehen, dürften auch bei jedem Tor bei der EM ein wenig mehr auf den Gedanken gekommen sein, den großen Idolen nachzueifern.

Das kann die 13-jährige Angelina Manca nur bestätigen, wenn sie über ihr frisch entdecktes Hobby spricht: „Ich war vor ein paar Wochen noch nicht so interessiert am Fußball“, gibt sie zu. Doch unserer Nationalmannschaft und dem Durchmarsch bis ins Finale in Wembley vor einer Rekordkulisse hat in ihr einiges bewegt. „Wir haben jedes Spiel geschaut, auch beim Public Viewing in Silschede waren wir dabei“, erzählt sie, und schließt ihre Schwester Velina sofort mit ein.

Vor kurzem angefangen

Angelina selbst hat erst vor kurzem das erste Mal im Verein ihre Fußballschuhe geschnürt. Bei der neugewonnenen Aufmerksamkeit ihres neuen Hobby kein Wunder, dass sie nicht nur vor dem Fernseher zuschauen wollte, wie andere in Jubel ausbrechen oder auch mal einen harten Zweikämpfe gewinnen.

Beigetragen zu ihrem Wunsch, selber auf dem Platz stehen zu wollen, könnte auch ihre Schwester haben. Denn die ein Jahr ältere Velina spielt bereits ein wenig länger Fußball. Wobei länger ein Begriff ist, den man erst einmal ins Verhältnis rücken muss. Sie fing nämlich vor ungefähr zwei Monaten mit dem Kicken an.

Rückkehrerin gründet neue Teams

Dass sie das überhaupt konnte, liegt dabei an einer ganz besonderen Frau. Denn um den Mädchenfußball voranzubringen reicht nicht nur ein Großevent, sondern es muss auch entsprechende Grundlagen geben. Diese hat beim FC Silschede in den vergangenen vier Monaten Iris Kuhnt geschaffen.

Die Trainerin betreute bereits früher den Nachwuchs im Waldstadion, machte einen Abstecher vom SV Bommern, und kehrte vor kurzem nach einer Auszeit wieder zu den Schwarz-Weißen zurück. Als sie ihre Arbeit weit vor dem ersten EM-Spiel aufnahm, sah die Lage beim FC noch düster aus. Doch in kürzester Zeit begeisterte sie 30 Mädchen für den Fußball – und meldete zwei B-Jugend-Teams zum Spielbetrieb an. „Bis auf wenige Ausnahmen haben alle vorher noch nicht Fußball gespielt“, erzählt Kuhnt stolz. Zudem gab es noch einige jüngere Spielerinnen, die die Trainerin für Silschede gewinnen konnte. Genau das, ein Angebot für interessierte junge Mädchen zu schaffen, ist eine Sache, auf die es nach der Europameisterschaft nun ankommt. Denn Interesse bei der Zielgruppe ist aktuell vorhanden. „Zwei Mädchen haben wegen des Turniers bei mir angefangen“, sagt etwa Kuhnt.

Aufmerksamkeit wird abebben

Doch Willi Vering vom FFC Ennepetal schlägt in die nun bedeutende Kerbe. „Es wird jetzt kein Selbstläufer werden“, ist sich der Trainer sicher. Irgendwann, erklärt er, würde das Thema und die gestiegene Aufmerksamkeit wieder abebben. „Und da sind wir dann gefordert“, macht Vering klar. „Wir müssen das Thema jetzt wachhalten“, fordert der Übungsleiter und Vereinsvorsitzende beim FFC.

In seinem Verein hätte sich sich zudem der Hype um die Frauen-Nationalmannschaft bisher noch nicht bemerkbar gemacht. „Wir haben noch keine größere Nachfrage zu spüren bekommen“, berichtet er. Er sei sich aber sicher, dass das in den kommenden Wochen noch kommen werde. „Wenn in zwei Wochen die Ferien vorbei sind und die Spielerinnen, die jetzt schon in Vereinen sind, über ihr Hobby sprechen, könnten sie bei ihren Mitschülerinnen auf offene Ohren stoßen“, glaubt Vering.

Vereine gefordert

Teil dieser Mund-zu-Mund-Propaganda werden dann auch die Geschwister Manca sein, die in den Sommerferien den Fußball für sich entdeckt haben. „Es macht uns sehr großen Spaß und wir sind gerade dabei, uns auf den verschiedenen Positionen auszuprobieren“, schwärmt Velina. Die Voraussetzungen für einen Aufschwung im Mädchenfußball sind dank Popp und Oberdorf sowie der herausragenden EM gegeben, nun liegt es an den lokalen Vereinen, die Aufmerksamkeit zu nutzen und ihren Sport weiter voranzubringen.

