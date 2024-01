Die Handballer der TG Voerde durften am Wochenende erneut einen Sieg über ein Top-Team der Verbandsliga bejubeln.

Handball Verbandsliga Kraftakt in Ferndorf: TG Voerde holt wichtige Bonuspunkte

Ennepetal/Ferndorf Nach dem Sieg gegen Bergkamen gibt es für die Verbandsliga-Handballer den nächsten Erfolg über ein Team aus dem oberen Tabellendrittel.

Dank einer riesigen Energieleistung hat Handball-Verbandsligist TG Voerde einen überraschenden Auswärtssieg beim zuhause bis dato ungeschlagenen TuS Ferndorf errungen. Gegen den Tabellendritten setzten sich die Voerder mit 23:22 (10:10) durch und fuhren damit nach dem Sieg über den HC TuRa Bergkamen vor Weihnachten den nächsten Erfolg gegen ein Team aus dem oberen Tabellendrittel ein. „Das sind Bonuspunkte, die für uns Gold wert sind“, weiß auch Trainer Kai Henning. Dank des Erfolges steht die TGV nun bei einer ausgeglichenen Bilanz von 12:12 Zählern.

Die Partie in Ferndorf war von Beginn an geprägt von zwei starken Deckungsreihen und guten Torhüterleistungen. Tim Fabiunke im Tor der TGV lieferte sich mit seinem Gegenüber auf Seiten des TuS ein packendes Duell, beide Angriffsreihen taten sich gegen die stabile Abwehr des Gegners sehr schwer. Bei den Voerdern machte sich das kurzfristige Fehlen von Danyon Jähnichen im rechten Rückraum bemerkbar, dem Offensivspiel fehlte die letzte Überzeugung, was einige technische Fehler zur Folge hatte.

Jedes Mal, wenn die TGV drauf und dran war, das Spiel in die eigene Richtung zu lenken, erlaubten sie sich vorne Fehlwürfe oder Ballverluste, wodurch sie zehn Minuten vor dem Abpfiff mit 18:20 in Rückstand gerieten. Trainer Kai Henning nahm im Anschluss seine Auszeit und gab seinem Team einige taktische Änderungen mit auf den Weg, die in der restlichen Spielzeit durchaus ihre Wirkung zeigten.

Seine Spieler steigerten sich nochmals in der Deckung und knüpften an die gute erste Halbzeit an, Noah Pfaffenbach, Kreisläufer Lasse Stratmann und im Anschluss Dennis Riebeling drehten die Partie mit einer Serie von drei Treffern. Nach dem Ausgleich zugunsten der Ferndorfer durch Kai Ronge war es der in der Schlussphase bärenstarke Pfaffenbach, der mit zwei weiteren Treffern für die 23:21-Führung sorgte. 90 Sekunden vor dem Ende verkürzten die Ferndorfer auf ein Tor, mehr passierte jedoch nicht mehr.

Mit viel Leidenschaft und dem nötigen Quäntchen Glück retteten die Voerder das knappe Ergebnis über die Zeit und durften sich am Ende über den sechsten Saisonsieg freuen. Nach dem Abpfiff überwogen im Voerder Lager die Freude und die Erleichterung über den vierten Sieg der Saison in fremder Halle. „Das war ein ganz, ganz schwieriges Spiel, in dem beide Mannschaften im Angriff ihre Probleme hatten“, befand TGV-Coach Henning nach dem Abpfiff. „Unter dem Strich ist die Art und Weise egal, wir haben hier zwei ganz wichtige Punkte mitgenommen, die uns für die kommenden Wochen sehr gut tun.“

TGV: T. Fabiunke, Stute – Pfaffenbach (5), Brüggemann (5/3), Stratmann (4), Thomzig, D. Riebeling, Frowein (je 3), F. Riebeling, Pagenkämper.

