Kreisliga A: 44 Rote Karten sorgen im Jahr 2022 für Aufsehen

Schwelm. Wer hat seine Gegner am deutlichsten vorgeführt? Wer war am unfairsten? Die verrücktesten Statistiken des Jahres aus der Fußball-Kreisliga A2.

Dieses Kreisliga-Jahr hat viele Geschichten geschrieben – manche davon drücken sich besonders gut in Statistiken aus. Hier sind die vier Zahlen, die in diesem Jahr für großes Aufsehen gesorgt haben.

Die längste Siegesserie in diesem Kalenderjahr hat die TSG Sprockhövel II hingelegt, zeitweise wirkte es so, als könne kein Team die Reserve stoppen. Ganze 18 Begegnungen gewann der amtierende Vizemeister saisonübergreifend. „Wenn man so viele Partien in Folge gewinnt, dann ist das eine enorme Leistung. Die Mannschaft hat das überragend gemacht und ich muss ein riesen Kompliment aussprechen“, sagt TSG-Coach Christian Kalina. Nach einer Niederlage gegen den FC Gevelsberg-Vogelsang hielt die Erfolgsserie seiner Truppe über sechs Monate, ehe sie in dieser Saison im Topspiel gegen den TuS Ennepetal II riss.

In diesen Spielen wackeln die Tornetze

Die Sprockhöveler sind aber nicht nur Teil einer der Zahlen dieses Jahres, sondern auch bei einer weiteren mittendrin: Denn in diesem Jahr gab es genau zehn zweistellige Siege, von denen gleich drei auf das Konto der TSG II gehen (13:0, 10:0, 14:0). Vier Mal gewann der Meister SC Obersprockhövel II zweistellig (10:0, 10:2, 12:2, 10:2). Dazu kommen noch drei Teams, die je einmal die Torausbeute in schwindelerregende Höhen geschraubt haben: der TuS Ennepetal II (13:0), der TuS Hasslinghausen (10:0) und der SuS Volmarstein (13:0).

In den vergangenen zwölf Monaten wurden insgesamt 44 Platzverweise (17 Rote und 27 Gelb-Rote Karten) ausgesprochen. Am häufigsten stand dabei der SV Ararat Gevelsberg im Mittelpunkt. Sechs Mal Gelb-Rot und fünf Mal glatt Rot hat der kurdische Verein gesehen. Doch das soll nicht daran gelegen haben, dass man sonderlich unsportlich ist. Der aktuelle Trainer Hakan Ferhat sagt: „Häufig kam unsere Mentalität zum Vorschein und die Emotionen sind hochgekocht.“ Zudem sieht er sein Team oft ungerecht behandelt: „Bei uns ziehen die Schiedsrichter schneller Karten als bei anderen“, behauptet er. Mit dem TuS Esborn, der TSG Herdecke und dem TuS Hasslinghausen blieben nur drei Mannschaften in diesem Jahr gänzlich ohne einen Platzverweis.

Der Erfolgreichste von allen

Zum besten Torschützen in diesem Kalenderjahr ballerte sich Joe Hellmann vom TuS Ennepetal II. Mit insgesamt 32 Treffern konnte kein anderer Offensivspieler der Liga den Ball häufiger über die Torlinie befördern. Das Erstaunlichste daran: Um der beste Schütze in diesem Jahr zu werden, brauchte der Angreifer nur 14 Spiele. In diesen schnürte er fünf Doppelpacks, zwei Hattricks, einen Fünferpack und einen Achterpack. „Es ist beeindruckend, wie er bei uns eingeschlagen ist. Er ist ein extrem wichtiger Spieler für uns“, sagt Teammanager Marc Schulte zu dem Top-Torjäger, der vor der Saison aus der eigenen Jugend zu dem Reserve-Team kam.

Mit seinen 32 Torerfolgen ist Hellmann nur noch fünf Treffer von der Ausbeute des aktuell amtierenden Torschützenkönigs Alexander Valdix entfernt, die dieser in der gesamten Vorsaison erreichte. Zwischen Januar und Juni schoss Stürmer Valdix allerdings „nur“ 21 Tore für den Aufsteiger SC Obersprockhövel II.

