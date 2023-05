Kreisliga A im Überblick: Gennebreck steigt krachend ab!

Schwelm. Alles Wichtige zum Abstieg vom VfL Gennebreck und den weiteren Partien des Saisonfinales in der Kreisliga A2.

Am 30. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 haben die heimischen Mannschaften zum letzten Mal in dieser Saison um Punkte gekämpft – fünf Begegnungen des Saisonfinales im Überblick.

Gennebreck geht völlig unter

Im Fokus stand an diesem Wochenende neben der Meisterschaft des TuS Ennepetal II vor allem der Abstiegskampf. Mit einer deutlichen Niederlage gegen den FSV Gevelsberg II hat sich der VfL Gennebreck aus der Liga verabschiedet. Mit 1:7 (0:3) ging der Aufsteiger unter und muss nun zurück in die B-Liga. Der Gevelsberger Torreigen nahm dabei bereits im ersten Durchgang mit drei Treffern seinen Lauf. Nach der Pause legte die Reserve dann noch mal vier Treffer nach. Für die Gevelsberger trafen Christian Menger dreifach, Simon Römer, Leon Kerkhof, Mamadou Sow und Bastian Hansen.

Volmarstein gleicht zwei Mal aus

Weil die Gennebrecker am letzten Spieltag keine drei Punkte holten, haben sie die Möglichkeit auf den Ligaverbleib verpasst. Da spielte auch das Ergebnis des Konkurrenten SuS Volmarstein keine große Rolle mehr. Diese hätten aber dank eines 2:2 (1:2) beim FC Gevelsberg-Vogelsang den Klassenerhalt ohnehin aus eigener Kraft klargemacht. Zweimal gingen die Vogelsanger im Laufe der Begegnung in Führung. Erst schoss Marcus Bruns die Mannschaft vom Hundeicken in Front, später war es dann Gercheng Tran. Doch beide Male hatte die Führung von Gevelsberg-Vogelsang nicht Bestand. Alec Konieczy und Markus Pielot sorgten jeweils für den Ausgleich und den wichtigen Punkt im Abstiegskampf.

Für Silschede wird es wieder Platz elf

Der FC SW Silschede hat zum Saisonabschluss gegen die TSG Herdecke eine Niederlage kassiert. Benito Winter mit einem Doppelpack und Erik Menn schossen die Herdecker Treffer. Für die Silscheder traf dagegen lediglich Ferry Hoppe Richtung Spielende zum Ehrentreffer. Damit landet Silschede wie in der Vorsaison auf dem elften Rang in der Abschlusstabelle.

Kantersieg bringt Sprockhövel keine Freude

Mit 6:0 (3:0) setzte sich die TSG Sprockhövel II gegen den SC Obersprockhövel III durch. Doch für große Freude hat der deutliche Sieg angesichts der verpassten Meisterschaft nicht gesorgt. Raoul Meister schoss gegen den SCO einen Doppelpack. Zudem netzten Frieder Schewe, Luca Kalisch, Marc Wiederholz und Souleymane Bah für die TSG ein.

Rüggeberg beendet „tolle Saison“

RW Rüggeberg und der SC Wengern haben sich mit 2:2 (0:0) getrennt. „Damit können wir leben und haben eine tolle Saison hingelegt“, sagte RWR-Coach Daniel Frölich. Jan-Luca Mura und Jan Pagenkämper brachten die Rot-Weißen zweimal in Front, beide Male gleich Wengerns Bindar Aslan aus. Der SC kassierte noch eine Rote Karte.

