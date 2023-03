Kreisliga A2: Trainer ist trotz Sieg sauer auf sein Team

Schwelm. Der Kreisliga-Spieltag hat für viel Spannung und einige Tore gesorgt – vier Begegnungen des Wochenendes im Überblick.

SV Ararat Gevelsberg – Hiddinghauser FV

Der SV Ararat Gevelsberg hat sich mit 1:0 (0:0) gegen den Hiddinghauser FV durchgesetzt. Atik Oktay schoss den entscheidenden Treffer per Freistoß (63.). Trotz des Sieges war Ararat-Trainer Hakan Ferhat unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Ich bin sauer auf meine Mannschaft, wir haben gegen den Tabellenletzten gespielt“, stellt der Coach klar.

FC SW Silschede – RW Rüggeberg

Mit 1:1 (0:0) haben sich RW Rüggeberg und FC SW Silschede getrennt. Lennart Riedel brachte die Silscheder nach einer torlosen ersten Hälfte in Führung (54.). Später glich aber Florian Rimpel für die Rüggeberger aus und sorgte so für die Punkteteilung. Damit kassierte Silschede in den vergangenen zehn Ligaspielen nur zwei Niederlagen (drei Siege, fünf Remis). „Wir sind gefestigter“, freute sich Trainer Thomas Schumacher darüber.

TSG Herdecke – TSG Sprockhövel II

Den höchsten Tagessieg fuhr die TSG Sprockhövel II durch ein 6:1 (5:0) gegen die TSG Herdecke ein. Simon Bukowski schnürte einen Dreierpack, zudem trafen Phil Christopeit, Luca Kalisch und Max Maron für die TSG-Reserve. Alle Tore fielen innerhalb der ersten 47 Minuten, fast die komplette zweite hälfte blieb Sprockhövel ohne weitere Treffer. Stattdessen schoss Lennard Herrmann den Herdecker Ehrentreffer. „Wir waren richtig effektiv vor dem Tor und haben die Spielzüge geil zu Ende gespielt“, war Sprockhövels Trainer Christian Kalina glücklich.

SC Obersprockhövel III – SC Wengern

Mit 4:1 (1:0) hat der SC Wengern gegen den SC Obersprockhövel III gewonnen. Kevin Kinach (40.), Bindar Aslan (50.), Ismail Ayar (65.) und Pit Kraatz (71.). Das Tor der SCO-Reserve schoss Sebastian Müller (82.).

