Kreisliga A: Vogelsang und SCO III auf dem Weg der Besserung

Gevelsberg. Die letzten Wochen haben bei den beiden Sorgenkindern für neue Hoffnung gesorgt. Bei einem anderen A-Ligisten wachsen dagegen die Sorgenfalten.

Zwei A-Ligisten haben einen ersten Schritt aus ihrer Krise gemacht – am Sonntag wollen sie daran weiter anknüpfen. Alles Wichtige zum zehnten Spieltag kompakt zusammengefasst.

Der FC Gevelsberg-Vogelsang hat die Niederlagenserie vergangene Woche mit dem 3:1-Derbysieg gegen Vatanspor durchbrochen – nun kommt passend daheim mit dem FC SW Silschede das nächste Lokalduell (15 Uhr). Die Vogelsanger sind seit zehn Gevelsberger Derbys ungeschlagen (sieben Siege, drei Remis). „Die Stimmung ist nach dem Sieg besser. Wir sind erleichtert und ich habe bessere Laune. Es war ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber am Sonntag müssen die nächsten drei Punkte her. Gegen Silschede habe ich als Trainer noch nicht verloren“, sagt Vogelsangs Maximilian Goerke.

Bei Voerde kommen die Misserfolge

Ebenfalls einen Schritt aus der Krise hat der SC Obersprockhövel III gemacht – trotz der 1:3-Pleite gegen Sprockhövel vergangene Woche. „Wir schießen wieder Tore. Spielerisch läuft es auf jeden Fall besser, das ist ein Aufwärtstrend. Es fehlt noch, dass der Knoten platzt, wir einen Sieg holen und damit auch wieder mehr Selbstbewusstsein sammeln“, hofft Trainer Felix Dargel. Sein Team ist noch sieglos, hat bisher zwei Punkte geholt. Am Sonntag trifft sein Team auswärts auf die TSG Herdecke (Anstoß 15 Uhr). Da werden dann mit Pascal Remmy, Sebastian Müller und Robin Kestel drei wichtige Stammspieler wieder dabei sein, die zuletzt nach und nach aus langen Verletzungen zurückkamen – und für Hoffnung beim SCO III sorgen.

Aufsteiger BW Voerde II ist nach einem guten Comeback in der A-Liga dagegen zuletzt in eine Negativspirale gerutscht. Die letzten fünf Partien konnte die Mannschaft vom Tanneneck allesamt nicht gewinnen (zwei Remis, drei Pleiten). Sonntag kommt dazu mit Hasslinghausen ein starker Gegner nach Voerde (Anstoß: 12.45 Uhr).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm