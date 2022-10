Kreisliga A2: Alles Wichtige zum Spieltag auf einen Blick

Ennepe-Süd. Acht A-Liga-Spiele finden am Sonntag statt. Ein Team erwartet einen trotzigen Gegner, ein anderes beweist Humor. Die Partien im Überblick.

An diesem Wochenende ist auf den heimischen Sportplätzen mal wieder einiges los, alle lokalen Teams aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm sind am Sonntag im Einsatz. Das sind alle Infos, Personalien und Trainerstimmen.

TuS Ennepetal II – TSG Herdecke

Wann& Wo? Am Sonntag um 13 Uhr am Reichenbach Gymnasium.

Direkter Vergleich: Für wenig Freude sorgten die vergangenen Begegnungen der beiden Mannschaft aufseiten der Ennepetaler Zweitvertretung. Zwar gewann sie in der abgelaufenen Saison einmal deutlich mit 6:0, dafür war dies der einzige Dreier aus den letzten sieben direkten Duellen. Vier Pleiten und zwei Niederlagen kassierte die Reserve insgesamt.

Einordnung des Spiels: Diese negative Bilanz soll am Sonntag nun verbessert werden. Drei Punkte peilt der Tabellenzweite gegen den Ligakonkurrenten an. Das eigene Spiel wolle man durchdrücken, kündigt TuS-Co-Trainer Dimitrios Sorovakos an. Auch wenn der Gegner eine „Wundertüte“ sei. Beispielsweise steht ein 7:0-Sensationssieg gegen Vogelsang einer 0:8-Klatsche gegen Linderhausen gegenüber.

Hiddinghauser FV – TSG Sprockhövel II

Wann & Wo? Am Sonntag um 15 Uhr in Hiddinghausen.

Direkter Vergleich: Das letzte Duell der beiden Teams liegt drei Jahre zurück, damals setzte sich die TSG II bei einem Turnier mit 3:0 durch.

Einordnung des Spiels: Unterschiedliche Voraussetzungen herrschen vor dem Duell der beiden Teams. Auf der einen Seite marschiert Sprockhövel II mit neun Siegen aus neun Partien seit Wochen souverän durch die Liga und grüßt von der Tabellenspitze. Auf der anderen Seite holte Hiddinghausen aus den vergangenen acht Pflichtspielen keinen Sieg, steht damit kurz vor den Abstiegsrängen. „Meistens waren ihre Spiele aber eng, vielleicht hatten sie auch einfach nicht das nötig Spielglück“, ordnet TSG-Trainer Christian Kalina den Negativlauf des Gegners ein.

RW Rüggeberg jubelt über einen Treffer gegen Hasslinghausen. Foto: Marinko Prša

RW Rüggeberg – FC Gevelsberg-Vogelsang

Wann & Wo? Am Sonntag um 15 Uhr im Höhendorf.

Direkter Vergleich: Das Hinspiel der vergangenen Spielzeit gewann RW Rüggeberg mit 2:1, im Rückspiel setzte sich Vogelsang mit 3:1 durch.

Einordnung des Spiels: Für Vogelsangs Marcus Bruns wird die Begegnung eine sehr besondere werden. Der langjährige Rüggeberger trifft an diesem Wochenende nämlich auf seinen Ex-Verein. Passend dazu präsentiert er sich mit einem Kopfball-Doppelpack unter der Woche im Pokal in einer guten Verfassung. „Er geht immer da hin, wo andere nicht hingehen“, lobt ihn der FC-Vorsitzende Thomas Jakobi. Unter anderem deswegen wollen die Rüggeberger vor dem Spiel auch über die gegnerischen Standards sprechen. Ecken und Freistöße wolle man vermeiden

SV Ararat Gevelsberg – FC SW Silschede

Wann & Wo? Am Sonntag um 15 Uhr am Hundeicken.

Direkter Vergleich: Silschede hat gegen Ararat mit vier Siegen aus fünf Spielen eine positive Bilanz. Lediglich das neuste Duell verloren die Silscheder mit 0:1.

Einordnung des Spiels: Während sich Ararat aktuell mit drei Siegen in Serie auf einer Erfolgswelle befindet, ist Silschede mit erst einem Zähler weiter das abgeschlagene Ligaschlusslicht. Aber nur, was die Ergebnisse anbelangt, findet der Vorstand Ruben Filter. „Bis auf zwei Spiele hätten wir von unserer Leistung her keine Partie verlieren müssen“, sagt er. „Wir glauben an uns und warum sollte der Knoten nicht gegen Ararat platzen?“, schiebt er hinterher. Den Gegner schätzt Filter dennoch gut ein, die aktuellen Ergebnisse würden zeigen, wozu der SV in der Lage sei.

SC Obersprockhövel III – FSV Gevelsberg II

Wann & Wo? Am Sonntag um 15.15 Uhr am Schlagbaum.

Direkter Vergleich: Beide Teams sind in der Liga noch nicht aufeinandergetroffen.

Einordnung des Spiels: Am vergangenen Spieltag endete überraschend die Gevelsberger Erfolgsserie. Nach fünf Siegen am Stück verlor die Reserve aus dem Stefansbachtal entgegen den Erwartungen gegen das Kellerkind SuS Volmarstein. „Sie werden mit Sicherheit eine Trotzreaktion zeigen wollen“, vermutet deshalb der Obersprockhöveler Übungsleiter Felix Dargel.

Sein Team geht personalgeschwächt in die Partie. „Wir arbeiten daran, elf Leute zusammenzukriegen. Das wird schon klappen, aber ob die dann alle laufen können, ist eine andere Sache“, nimmt der Trainer seine vielen Ausfälle mit Humor

SC Wengern – TuS Hasslinghausen

Wann & Wo? Am Sonntag um 15 Uhr am Brasberg.

Einordnung des Spiels: Die Hasslinghausener treten seit einigen Wochen in der Liga auf der Stelle. Seit dem Fehlstart haben sie sich zwar ein wenig gefangen, doch zuletzt reichte es nur zu drei Remis in Folge. Ähnlich sieht es zurzeit beim SC Wengern aus, der sich in den beiden vergangenen Partien ebenfalls die Punkte mit dem Gegner teilten.

SuS Volmarstein – VfL Gennebreck

Wann & Wo? Am Sonntag um 15 Uhr in Volmarstein.

Einordnung des Spiels: Der SuS Volmarstein hat die zurückliegenden beiden Partien gewonnen. Das waren wichtige Siege nach einem desaströsen Saisonstart. Mit neugewonnenem Selbstbewusstsein werden sie so wohl gegen den VfL Gennebreck antreten, der zuletzt eine deftige Packung kassierte. Gegen den Tabellenzweiten TuS Ennepetal II verlor der Aufsteiger deutlich mit 0:9.

