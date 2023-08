Kreisliga-Frauen starten die Saison mit guter Ausgangslage

Spielerinnen des FC Blau-Weiß Voerde unterstützen die erste Herrenmannschaft am Tanneneck. Sie starten auch in die Saison.

Ennepetal. In der Kreisliga A möchten sich FFC Ennepetal und BW Voerde etablieren. In der B-Liga hält sich die Wilde 13 Sprockhövel - mit kleinen Problemen.

Für die heimischen Fußballerinnen beginnt die Punkterunde an diesem Wochenende auf Kreisebene. In der Kreisliga A kämpfen der neu als A-Ligist eingestufte FFC Ennepetal sowie der FC Blau-Weiß Voerde. Aus Sprockhövel spielt zudem noch der VfL Gennebreck in der Liga, die sich aus Vereinen der Kreise Hagen und Dortmund zusammensetzt. In der B-Liga ist die Wilde 13 Sprockhövel weiter am Ball.

BW Voerde entging in der vergangenen Rückrunde knapp dem Abstieg, holte nur einen Punkt. Da aber ohnehin die Mannschaften des BV Brambauer und des Wambeler SV II zurückziehen mussten, hätte Voerde die A-Liga gehalten. Nun sind einige B-Juniorinnen in die Frauenelf aufgerückt und bringen neuen Schwung ins Team. Liga-Konkurrent FFC Ennepetal schätzt Voerde daher deutlich stärker ein. FFC-Trainer Willi Vering geht mit seinen Spielerinnen mit Vorfreude aber auch Anspannung in die Saison. „Wir wollen uns im oberen Drittel etablieren“, sagt er und freut sich auf eine Hin- und Rückrunde in nur einer Spielklasse.

In der Kreisliga B hat Wilde 13 Sprockhövel zunächst eine Neuner-Mannschaft gemeldet da im Kader (rund 20 Fußballerinnen) einige Spielerinnen nicht zur Verfügung stehen. Die ein paar Jahre lang pausierende Ronja Kuscharski ist dafür wieder dabei. „Wir gehen die Saison in Ruhe an und schauen, ob wir später wieder eine Elfer-Mannschaft stellen können“, sagt Koordinatorin Sandra Pöthen. Sie bedauert es generell, wenn sich Teams aus Personalnot zurückziehen müssen, egal in welcher Spielklasse. In der B-Liga musste das ganz frisch Ligakonkurrent SC Husen-Kurl tun. „Es ist für die Spielerinnen schade und für die anderen Vereine, weil es weniger Gegnerinnen gibt“, so Pöthen.

