Kreispokal: Senpolat vermutet beim FSV „einige gute Kicker“

Ennepe-Süd. Eigene Gesetze, es gibt keine Kleinen mehr: Floskeln gibt es für den Pokal genug – doch gibt es in der 3. Runde auch wirklich Überraschungen?

Es gibt so viele Floskeln rund um Pokalwettbewerbe wie es auch legendäre Geschichten dazu gibt. In dieser Woche könnten einige dieser Floskeln wieder bemüht werden, wenn es im Fußball-Kreispokal in die dritte Runde geht. Natürlich kommt es, bedingt durch das jetzige Eingreifen der überkreislich spielenden Teams, nun auch auch zu einigen ungleichen Duellen.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Eines davon ist die Partie zwischen dem SV Ararat Gevelsberg und dem FSV Gevelsberg. Im Duell A-Ligist gegen Bezirksligist sind die Rollen eindeutig verteilt. Allerdings spricht die aktuelle Form eher für den klaren Außenseiter vom SV Ararat. Zuletzt holte der kurdische Verein vom Hundeicken vier Siege in Serie und schoß dabei beeindruckenden 14 Tore. Dabei waren auch zwei Siege gegen die SpVg. Linderhausen, unter anderem in der zweiten Runde des Pokals, als sich Ararat mit 3:2 durchsetzen konnte – und sich deshalb nun auf den klassenhöchsten Fußballverein aus der Stadt Gevelsberg freuen darf. „Wir freuen uns da natürlich drauf und wollen das für uns bestmögliche Ergebnis aus dieser Partie rausholen“, sagt Ararats Trainer Koray Senpolat.

Möske kennt den Gegner noch sehr gut

Ein besonderes Studium des Gegners gab es aber nicht, überhaupt ist Senpolat mit den Spielern des FSV Gevelsberg nicht sonderlich vertraut. „Die Namen sagen mir nichts, aber das sind bestimmt gute Kicker“, sagt er. Trotzdem möchte er mit seinem Team dagegenhalten. „Im Pokal“, so bemüht er lachend eine der bekannten Floskeln, „ist eben alles möglich.“ Ob sich das auch in diesem Spiel bewahrheiten wird, wird sich am Mittwochabend am Hundeicken zeigen (Anstoß 19.30 Uhr).

Passend dazu: Ararat Gevelsberg träumt vom vierten Platz in der A-Liga

Für FSV-Trainer Lars Möske ist die Begegnung keineswegs ein Selbstläufer. Er kennt den Gegner noch aus seiner Zeit als Trainer beim FC Gevelsberg-Vogelsang und weiß dementsprechend auch, wie unbequem diese Aufgabe sein kann. „Du weißt nie, wer bei ihnen aufläuft“, sagt Möske. Bei seinem Team wird es einige Änderungen im Vergleich zur sonstigen Rotation geben. „Allerdings ohne das Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen. Wir wollen eine Runde weiter kommen“, sagt er.

Schwelm würde gerne rotieren – kann aber nicht

Unpassend kommt das Pokalspiel am Mittwoch hingegen für den Bezirksligisten VfB Schwelm beim SC Zurstraße. „Ich habe nichts gegen den Pokal, aber dieses Spiel kann ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht gebrauchen“, sagt Trainer Sascha Odina. Eigentlich ist so ein Pokalspiel für die höherklassige Mannschaft immer eine gute Gelegenheit, um auch Spielern, die sonst nicht so oft zum Zuge kommen, Spielpraxis zu gewähren. „Aber das ist bei uns aktuell überhaupt nicht möglich“, sagt Odina vor dem Duell mit dem sieglosen Schlusslicht der Hagener A-Liga.

Als Bezirksligist Außenseiter in dieser Runde ist der FC BW Voerde. Die Mannschaft von Trainer Emrah Özüsaglam ist allerdings momentan so gut drauf, dass sie sich als Tabellendritter der Bezirksliga keineswegs vom dem Landesligisten SpVg. Hagen 11 verstecken muss. Für den Voerder Trainer ist das Pokalspiel eine besondere Begegnung, schließlich war Özüsaglam als Spieler einige Jahre auf Emst für die Elfer aktiv. „Natürlich ist das ein schönes Wiedersehen“, sagt er. Auch er sieht seinen Ex-Klub leicht favorisiert, verspricht am Donnerstagabend um 20 Uhr aber einen heißen Tanz am Voerder Tanneneck. „Wenn sie weiterkommen wollen“, so Özüsaglam, „müssen sie dafür einiges tun.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm