Kunstrasen am Hundeicken endlich fertig: „Wie auf Seife“

Der alte Kunstrasen am Hundeicken wie hier im Bild ist Geschichte – jetzt strahlt der Platz in neuem Gewand.

Gevelsberg. Der Kunstrasen ist nach Verzögerungen endlich spielbereit. Ararat und Gevelsberg-Vogelsang freuen sich – doch erst ist Angewöhnungszeit angesagt.

Als in diesen Tage eine E-Mail bei Thomas Jakobi einging, gab’s ein Aufatmen. Seitens der Stadt Gevelsberg kam die ersehnte Freigabe des neu verlegten Kunstrasens am Hundeicken. Nicht nur den Vorsitzenden des FC Gevelsberg-Vogelsang freute es, auch den SV Ararat Gevelsberg. Beide Vereine teilen sich die Anlage am Hundeicken. Nun können sie die Heimspielstätte endlich wieder nutzen – müssen sich auf diese aber noch einstellen.

Erstes Heimspiel gegen Voerde II

Die erste Mannschaft der Vogelsanger hat bereits auf dem neuen Untergrund trainiert. Es sei ungewohnt gewesen, gesteht Trainer Maximilian Goerke. Das Platzmaterial braucht erstmal eine Weile, um sich vollständig zu legen. „Wir müssen nun herausfinden, welches Schuhwerk das richtige ist. Das erste Training war ein bisschen wie Laufen auf Seife“, sagt Goerke mit einem Lachen – zumal der nun verteilte Sand sich ebenfalls noch in das künstliche Grün fügen muss. Ein bisschen wird die Partie von Vogelsang am Sonntag (15 Uhr) gegen die Reserve des FC Blau-Weiß Voerde II allerdings zu einem weiteren Auswärtsspiel, weil das Team die Verhältnisse auf dem Kunstrasen noch nicht wirklich kennt.

Nach dem überraschenden und blamablen 0:8-Debakel am vergangenen Spieltag bei der SpVg. Linderhausen muss die Vogelsanger Mannschaft laut dem Übungsleiter ohnehin nun liefern. „Es war ein schlechter Start in die Saison, vor allem mit Blick auf die Platzierungen in den vergangenen beiden Saisons“, resümiert Goerke. Nun will er mit seinem Team zurück in die Spur finden – auf dem alten, neuen Platz.

