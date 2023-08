„La-Paloma“-Gegentore beunruhigen Schwelms Jonuzi nicht

Schwelm. Drei Gegentore musste der VfB zum Auftakt schlucken – und gewann trotzdem. Die vielen Gegentore stören den Trainer aber nicht sonderlich.

Erfolgreicher hätte der Start des heimischen Quintetts in die Saison der Fußball-Bezirksliga nicht sein können. Fünf Spiele, fünf Siege – egal ab daheim oder auswärts. Nach dem ersten Spieltag belegen die Teams die Plätze vier bis sieben in der Tabelle. Auffällig jedoch die drei Gegentore, die sich der VfB Schwelm beim FC Herdecke-Ende eingefangen hat. Ob hier alte Probleme weiter wirken? Immerhin hatten die Kreisstädter in der vergangenen Saison bereits mit 69 Gegentoren defensiv ausgesprochen anfällig gezeigt.

Nein, mit seiner Abwehr hat Nermin Jonuzi am ersten Spieltag trotzdem nicht gehadert. „Die Tore waren nicht herausgespielt“, sagt er, „da waren Ping-Pong-Tore dabei, so La-Paloma-Dinger, Abpraller von der Latte und abgefälscht. Das nehme ich mir nicht zu Herzen.“

Jonuzi sieht eigentlich stabile Defensive

Der Trainer-Novize zeigt sich ausgesprochen entspannt und konstatiert: „Das ist mir egal, die Abwehr hatte den Gegner sonst gut unter Kontrolle.“ Nur die Tatsache, dass seine Jungs nach der Halbzeitpause angesichts der 3:0-Führung einen Gang heruntergeschaltet hatten, war nicht in seinem Sinne. So musste Jonuzi bis in die Nachspielzeit warten, bis Angelos Pavlidis mit seinem Treffer alles klar machte.

Dass die Defensive nicht das Prunkstück seiner Mannschaft ist, räumt Jonuzi unumwunden ein. Seinen Spielern gewährt der Trainer, der noch bis zur vergangenen Saison selbst Teil der Abwehr war, aber durchaus Zeit ein, um sich in diesem Punkt zu verbessern. „Es war das erste Spiel, und unterm Strich haben wir gegen einen unangenehmen Gegner eine gute Leistung abgeliefert“, so der Coach, der der Heimpremiere am Sonntag (15 Uhr, Sportplatz Am Brunnen) entgegenfiebert. „Dafür ist alles gerichtet“, berichtet er, „der Rasen ist frisch gemäht und einem Topzustand.“

Elfer-Reserve für VfB gefährlich

Mit dem Aufsteiger SpVg. Hagen 1911 II kommt ein Team in die Kreisstadt, das im ersten Spiel mit einer 0:6-Niederlage gegen Topfavorit Sölde hat Lehrgeld zahlen müssen. „Gerade deshalb werden die Elfer mit breiter Brust bei uns antreten“, erwartet Jonuzi alles andere als einen Selbstläufer. Er hält die Liga auch in der gerade begonnenen Spielzeit für ausgeglichen. „Da kann jeder jeden schlagen. Spannung ist garantiert.“

