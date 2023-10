Leichte Gegner für Silschede? Schumacher fordert Leistung

Silschedes Trainer Thomas Schumacher will in den nächsten drei Spielen unbedingt punkten.

Gevelsberg. Für den FC SW Silschede lief es zuletzt ganz gut – und jetzt kommen drei machbare Gegner. Bei Ararat Gevelsberg sucht man aktuell den Faden.

Herbstferien, ein Monat gegen Krisen-Teams und verloren gegangene Intensität. Alles, was vor dem Wochenende in der Fußball-Kreisliga A2 wichtig ist, kurz und knapp im Spieltags-Check zusammengefasst.

Der FC SW Silschede tritt in diesem Monat auf drei Mannschaften in Serie, die gerade in einer Krise stecken. Als erstes geht es diesen Sonntag daheim (Anstoß: 13 Uhr) gegen die TSG Herdecke. Danach stehen die beiden Partien gegen Gevelsberg-Vogelsang und den SuS Volmarstein auf dem Plan. Von den kommenden Gegnern konnte nur Vogelsang in dieser Saison ein Spiel gewinnen. „Die Wochen entscheiden, welchen Weg wir diese Saison gehen werden und ich erwarte, dass wir die jüngsten Leistungen bestätigen“, betont FCS-Coach Thomas Schumacher. Vergangenen Monat verlor sein Team nur das boykottierte Spiel gegen Ararat Gevelsberg und zeigte zuletzt auch bei der 0:2-Pleite gegen Sprockhövel II eine gute Leistung.

Ararat hat aktuell den Faden verloren

Der SV Ararat Gevelsberg ist nach einem starken Saisonstart zuletzt ins Stolpern geraten. „Wir müssen uns wieder zusammenreißen und an die Leistungen vom Beginn anknüpfen. Wir haben den Faden verloren. Die Intensität war nicht mehr so gut“, sagt SVA-Trainer Ishak Aykoc. Zuletzt gab es – ausgenommen der Boykott-Siege – zwei Niederlagen sowie ein Remis.

Derweil haben alle Teams mit den Herbstferien zu kämpfen. Diese und nächste Woche sind viele Spieler im Urlaub. Gerade Familien und eher ältere Spieler fehlen den Mannschaften in diesen Tagen vermehrt. Das könnte für die eine oder andre Überraschung in der Liga sorgen.

