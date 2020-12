Linderhausen hat den Spitzenplatz durchaus im Visier

Marvin Borberg, Trainer der ambitionierten SpVg Linderhausen. Die Schwelmer visieren die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A2 an - so die Saison noch ausgetragen wird.

Schwelm In der Fußball-Kreisliga A2 könnte Linderhausen. Zumindest punktgleich mit der SCO-Reserve.Der Trainer erläutert die Situation.

Die Saison der Fußball-Kreisliga A2 ist seit November unterbrochen. Die SpVg Linderhausen hat sich in ihren bisherigen fünf Spielen den vierten Tabellenplatz erarbeitet. Wenn es aber nach ihrem Trainer geht, ist das zu wenig: Marvin Borberg will in dieser Spielzeit Meister werden.

Marvin Borberg saß am Samstag auf dem Sofa und hat Bundesliga geguckt. Das ist aktuell sein einziger Berührungspunkt mit Fußball. Seit November ruht nämlich der Spielbetrieb der heimischen Kreisligisten. Für die restliche Saison hat Borberg trotz der Pause große Ziele: Er will in der Tabelle die Spitze angreifen und traut seinem Team viel zu: „Wir wollen ganz oben stehen und das heißt, dass wir Meister werden möchten.” Sein Minimalziel ist der dritte Platz.

So ist die Lage

Aktuell ist die SpVg auf einem guten Weg, dieses Ziel umzusetzen: Zwar belegen die Schwelmer im Moment nur den vierten Rang, dafür haben sie zwei Spiele weniger auf dem Konto als der Tabellenführer SC Obersprockhövel II. Sollte Linderhausen ihre beiden Nachholspiele gewinnen, stünden sie punktgleich mit ihrem Konkurrenten an der Tabellenspitze.

Die Hürden zum Ziel

Auf dem Weg nach oben gibt es aber noch ein paar Hürden. Die erste ist laut Borberg das Standardverhalten: „Wir haben viele große Spieler in unseren Reihen, haben aber aus unserer Lufthoheit wenig gemacht. Wir haben unsere eigenen Standards schlecht ausgespielt und im Gegenzug die gegnerischen schlecht verteidigt.”

Die zweite Hürde zur Meisterschaft sieht Borberg in den Reserve-Teams, die in der Liga spielen. „Wenn die Vereine möchten, dass ihre Zweitvertretungen aufsteigen, dann haben wir schlechte Karten. Wenn sie ihre ganze Kraft in den Aufstieg stecken, werden sie am Ende der Saison Meister sein”, sagt Borberg in Hinblick auf die Konkurrenten TuS Ennepetal II, SC Obersprockhövel II, FSV Gevelsberg II und TSG Sprockhövel II.

Viele Möglichkeiten, zu wenig Tore

Das dritte Hindernis, das die Linderhausener für ihre Ziele überwinden müssen, ist der Umgang mit ihren Torchancen. „Wir erspielen uns sehr viele Möglichkeiten. Vor dem Tor sind wir aber nicht effektiv genug und lassen zu viel liegen”, kritisiert Borberg seine Mannschaft.

Auf der anderen Seite erkennt er aber auch positve Entwicklungen: „Wir haben dieses Jahr Spiele gewonnen, die wir vor zwei Jahren verloren hätten. Wir sind zielstrebiger und geduldiger geworden.”

Laufeinheiten im Lockdown

Insgesamt ist der Coach der SpVg mit der bisherigen Saison zufrieden. Damit dass so bleibt, wenn die Spielzeit fortgesetzt wird, sollen sich seine Spieler fit halten. Während des Lockdowns sollen die Spieler Laufeinheiten absolvieren.

