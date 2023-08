Linderhausen Kalis: Ein Stürmer bleibt eben ein Stürmer

Schwelm. Eigentlich spielt Linderhausens Christopher Kalis inzwischen in der Innenverteidigung, doch nun half er in der Offensive aus – und traf drei Mal.

Gelernt ist gelernt. In der Jugend spielte Christopher Kalis vom Fußball-B-Ligisten SpVg. Linderhausen II noch im Sturm, bei den Senioren spielt er nun seit einiger Zeit in der Innenverteidigung. Das Toreschießen hat er aber nicht verlernt, wie sein Auftritt am vergangenen Wochenende zeigte. Beim SV Büttenberg hingegen gab es lange Gesichter, denn der ambitionierte Klub unterlag im Topspiel beim TuS Esborn.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Beim deutlichen 5:0-Sieg seines Teams steuerte Kalis nämlich gleich drei Treffer bei. „Damit hat er sich für weitere Einsätze im Sturm beworben“, sagt sein Trainer Julian Marquardt. Gleich nach zwei Minuten gelang Kalis gegen den FC Gevelsberg-Vogelsang II das erste Tor, zwei Minuten später legte Christopher Pahnke für Linderhausen II nach. Ein Doppelpack von Kalis noch vor der Pause entschied die Begegnung dann, die laut Marquardt auch noch deutlicher hätte ausfallen können. So traf lediglich noch Erik Reimers im zweiten Durchgang für die Reserve der Spielvereinigung, die nach zwei Spielen nun bei der perfekten Ausbeute von sechs Punkten steht. „Das war unser Ziel. In der vergangenen Saison haben wir nicht unser richtiges Gesicht gezeigt“, sagt Trainer Marquardt, dessen Team in dieser Saison eine Mischung aus gestandenen Spielern und jungen Akteuren aus der Jugend ist. Ziel in dieser Saison ist die weitere Einbindung junger Spieler und ein besseres Abschneiden als in der Vorsaison, die auf dem achten Tabellenplatz endete.

Büttenberg verliert knapp, Ennepetal III gewinnt deutlich

Deutlich höher soll es in dieser Saison für den SV Büttenberg gehen. Nach dem starken Saisonstart stand nun mit dem ebenfalls ambitionierten TuS Esborn das erste echte Spitzenspiel in dieser Saison an, das letztlich mit 0:1 verloren ging. Esborns Marvin Kesper erzielte in der 75. Spielminute den einzigen Treffer des Tages.

Eine deutliche Niederlage setzte es zudem für die dritte Mannschaft des FSV Gevelsberg. Mit 2:5 (0:0) musste man sich der zweiten Mannschaft des SuS Volmarstein geschlagen geben. Einen klaren Sieg feierte Aufsteiger TuS Ennepetal III, der den A-Liga-Absteiger VfL Gennebreck klar mit 7:1 in die Schranken wies. Allein Alex Ischebeck traf drei Mal, die weiteren Treffer besorgten Said Suleyman, zwei Mal Philipp Brinkmann und Philipp Rath. Weiter ohne Punkte bleibt der FC SW Silschede II, der mit 2:4 beim SC Wengern II das Nachsehen hatte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm