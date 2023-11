Linderhausen marschiert – weil Verteidiger zum Knipser wird

Schwelm Auch der SCO III kann die Spielvereinigung nicht bremsen. Verteidiger Röse trifft doppelt und verpasse Hattrick nur knapp.

Wenn Niklas Röse von der SpVg. Linderhausen den Weg nach vorne gesucht hat, dann wurde es oft brandgefährlich. Der Innenverteidiger hatte mit seinem Doppelpack einen maßgeblichen Anteil am 4:1 (3:0)-Erfolg der Schwelmer gegen den SC Obersprockhövel III. Nur knapp schrammte der Defensivmann an einem Dreierpack kurz vor dem Ende der Hinrunde in der Fußball-Kreisliga A2 vorbei. Es ist nicht das erste Mal, dass Röse mit seiner Kopfballstärke auch in der Offensive glänzt.

Der Auftritt seiner Mannschaft war derweil insgesamt ausbaufähig. Zwar sprach eine 3:0-Halbzeitführung eigentlich ein eindeutiges Bild – doch so klar, wie es das Ergebnis vermuten lässt, war es nicht. Linderhausen tat sich gegen die Kellermannschaft schwer, obwohl die Aufgabe vermeintlich einfach war. „SCO III war sehr ersatzgeschwächt und das Spiel war deswegen eigentlich gar nicht so schwer. Aber wir haben uns das Leben selber schwer gemacht“, befand Linderhausens Coach Marc Dülm.

Doch: Aus einer suboptimalem Leistung holte sein Team das Maximum heraus. „Aus unseren Möglichkeiten in Durchgang eins machen wir zu viele Tore“, wusste auch Dülm hinterher. Ein Grund war die Kopfballstärke von seinem Abwehrchef Niklas Röse. Doch bevor dieser doppelt in Erscheinung trat, stand erst einmal Spencer Awaga mit einem Zweierpack im Mittelpunkt. Erst schloss er aus 25 Metern flach ab und schob den Ball mit einem guten Distanzschuss in die Ecke (15.). Im Anschluss köpfte er eine Flanke von Maximilian Burbulla alleinstehend am zweiten Pfosten in die Maschen (30.).

Linderhausens Standards immer gefährlich

Dann schlug die Stunde von Niklas Röse. Vor der Halbzeitpause war er nach einem Freistoß aus dem Halbfeld mit dem Kopf am zweiten Pfosten zur Stelle und erhöhte auf die zu hohe 3:0-Führung (45.). Nach dem Seitenwechsel machte er mit seinem zweiten Treffer zum 4:1-Endstand den Sieg klar (80.) – wieder nach einem Standard. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer des SCO III durch Finn Roland fiel da nicht schwer ins Gewicht (65.).

„Wir haben in der zweiten Hälfte spielerisch nachgelassen. Wir haben uns das insgesamt anders vorgestellt, wie wir aufgetreten sind, vor allem nach dem Seitenwechsel“, monierte Dülm trotz 4:1. Und auch SCO-Coach Felix Dargel pflichtete bei: „Wir waren keine drei Tore schlechter.“

Der ist gefühlt ja 4.30 Meter groß und kopfballstark. Aber wir müssen überhaupt erstmal mit hoch zum Kopfball gehen. Felix Dargel, Trainer des Fußball-A-Ligisten SC Obersprockhövel III

Für Röse wäre auch noch mehr drin gewesen

Doch am Ende haben die Standards und Röse den Unterschied ausgemacht. „Er hätte auch noch ein Tor mehr machen können. Er stand ein weiteres Mal frei am langen Pfosten. Aber wir sind auch so schon zufrieden, dass er zwei Treffer gemacht hat“, sagte Dülm. Genauso hatte Dargel lobende Worte parat: „Der ist gefühlt ja 4.30 Meter groß und kopfballstark. Aber wir müssen überhaupt erstmal mit hoch zum Kopfball gehen“, sagte er. Das Abwehrverhalten bei den Standards kritisierte er. Röse ist nun kurz vor Ende der Hinrunde bei vier Treffern angelangt.

So holt Linderhausen den nächsten Dreier und bleibt diese Spielzeit weiter unbesiegt. Insgesamt ist das Team von der Rennbahn nun 22 Spiele saisonübergreifend ohne eine Niederlage. Für den SCO III war es die zweite Pleite in Folge, auch wegen einer angespannten personellen Situation. „Das nervt brutal“, betonte Dargel. „Es liegt aber nicht an der Mannschaft und der Einstellung. Die kann nichts dafür. Es ist einfach verhext“, sagt er, dessen Team diesen Spieltag durch Grippe ausgebremst wurde.

