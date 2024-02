Linderhausen: Nachwuchskicker laufen mit Schalker Profis ein

Schwelm/Gelsenkirchen Ein einmaliges Erlebnis und Erinnerungen für ein ganzes Leben durften die jungen Fußballer der SpVg. beim Zweitligisten sammeln.

Es gibt Fußballstadien, die für ihre besondere Stimmung und Atmosphäre bekannt sind. Die Arena auf Schalke ist so ein besonderer Ort, in dem sich auch trotz des ausbleibenden sportlichen Erfolgs des abstiegsbedrohten Zweitligisten FC Schalke 04 bei Heimspielen regelmäßig über 60.000 Zuschauende einfinden. Mittendrin in dieser einmaligen Atmosphäre waren im Dezember Nachwuchskicker der SpVg. Linderhausen, die Seite an Seite mit den Schalker Spielern sogar auf den heiligen Rasen in der Arena laufen durften.

„Das wird den Kindern für immer in Erinnerung bleiben“, ist sich Jan-Hendrik Kolb sicher. Kolb trainiert gemeinsam mit Marcel Dörfer die E2-Mannschaft der Spielvereinigung, die beim Heimspiel des FC Schalke 04 gegen Greuther Fürth im Dezember des vergangenen Jahres die Einlaufkinder der Gelsenkirchener stellen durfte. Möglich wurde dies über einen persönlichen Kontakt von Thomas Duscha, der selbst eine Jugendmannschaft an der Rennbahn trainiert.

Tiefer Einblick in das Herz des FC Schalke 04

Die Aufregung begann dabei schon Stunden bevor es an diesem Freitagabend in der Arena auf dem Rasen um Punkte ging. Nach der Anreise mit den vereinseigenen Bussen der Spielvereinigung kümmerte sich eine Mitarbeiterin des FC Schalke 04 umfangreich um die Einlaufkinder aus Linderhausen, die sich im Vereinsmuseum im Stadion umsehen konnten, dabei die Geschichte des Vereins kennenlernten und anschließend auch sehen durften, wo nach dem Spiel die Trainer der Profis der Presse Rede und Antwort stehen müssen. Zur Stärkung gab es eine Bratwurst und Getränke, ehe es zur Einkleidung ging.

Damit auch ja nichts schiefgehen konnte, wurde zudem vorher die Aufstellung in dem einem Bergbaustreb nachempfundenen Einlauftunnel geprobt. Spätestens als dann die Profis wie Ralf Fährmann kamen und sich neben den Linderhausener Kids aufbauten, kannte die Aufregung keine Grenzen. „Vorher wurde gesagt, dass die Kinder die Profis nicht ansprechen sollen, aber die Profis haben die Kids angesprochen“, berichtet Marcel Dörfer über die Minuten vor dem großen Moment. Anschließend ging es durch den Tunnel in die Arena, in dem kurz zuvor aus 60.000 Kehlen das Steiger-Lied gesungen wurde.

Auch die Dortmund-Fans sind beeindruckt

Dass unter den insgesamt elf Kindern kein echter Schalke-Fan war, tat dabei keinen Abbruch. „Auch die Jungs, die sonst zum BVB halten, waren einfach beeindruckt“, sagt Jan-Hendrik Kolb. Nach dem Einlaufen mit den Profis ging es zu Plätzen direkt am Spielfeldrand, von denen aus der Linderhausener Fußball-Nachwuchs das 2:2 gegen Greuther Fürth verfolgte. „Die meisten Kinder haben die längste Zeit auf die Nordkurve geschaut“, erinnert sich Marcel Dörfler. Nach dem Spiel ging es dann unmittelbar zurück nach Schwelm. Im Gepäck dabei neben einem Satz aus Trikot, Hose und Stutzen vor allem mit tollen Erinnerungen.

