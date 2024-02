Linderhausen nutzt Sprockhövels Ausrutscher und rückt ran

Schwelm Fußball-Kreisliga A2: Vier Spiele des 17. Spieltags im Überblick. Spielvereinigung erledigt Hausaufgaben, Volmarstein wird deklassiert.

Der Auftakt des neuen Jahres sorgte in der Fußball-Kreisliga A2 für gleich mehrere Überraschungen. Die weiteren Partien des 17. Spieltages auf einen Blick zusammengefasst.

Eine „erwachsene Leistung“ nannte Trainer Marc Dülm den klaren 5:1 (2:0)-Erfolg seiner SpVg. Linderhausen gegen die TSG Herdecke. Mit dem Heimsieg rückt die Mannschaft von der Rennbahn bis auf einen Punkt auf Tabellenführer TSG Sprockhövel II heran. Zwar kamen die Linderhausener ein wenig schleppend ins Spiel, doch trotzdem gaben sie den Ton an. Luca Schreiber brachte sein Team mit einem Doppelpack im Durchgang eins auf die Siegerstraße. Erst verwandelte er einen Freistoß, danach erhöhte er nach Vorlage von Maximilian Burbulla auf 2:0. Nach der Pause vertändelte Herdeckes Keeper Erik Knop den Ball und schoss ihn ins eigene Tor. Zwar kam die TSG per Ecke auf 1:3 heran, doch am Ausgang änderte das wenig. Weil der Gegner auf Dreierkette umstellte, fand Linderhausen am Ende noch Räume und machte mit Toren von Vincent Läms und Moritz Zimmler den Dreier klar.

Reibert schießt Volmarstein im Alleingang ab

Die SpVg. Breckerfeld II hat dem Schlusslicht SuS Volmarstein eine empfindliche Klatsche zugefügt. Mit 7:1 (4:0) gewann der Aufsteiger gegen einen desolaten Gegner. Vor allem Stürmer Marco Reibert überzeugte mit seiner Leistung und lieferte eine Offensiv-Show ab. Mit einem Fünferpack steht er nun bei insgesamt 19 Saisontoren und ist auf Rang drei der Torjägerliste hochgeklettert. „Es war ein einseitiges Spiel und wenn wir unsere Chancen nutzen, wäre es zweistellig ausgegangen. Reibert hat den Unterschied gemacht“, freute sich Breckerfelds Trainer Marco Gebert.

Zwei frühe Tore waren beim 1:1 (1:1)-Remis zwischen dem TuS Hasslinghausen und dem SC Obersprockhövel III entscheidend. Ian Mösta brachte Hasslinghausen bereits nach acht gespielten Minuten in Führung. Doch der SCO III hatte mit dem Ausgleich von Finn Roland schnell die passende Antwort parat (13.) – dabei blieb es dann auch.

Silschede ohne Chance in Wengern

Für den FC SW Silschede endete der erste Spieltag des neuen Jahres mit einer klaren Pleite gegen den SC Wengern. Mit 1:4 (0:2) musste sich die Elf von Trainer Thomas Schumacher am Brasberg geschlagen geben. Ismail Ayar, Hakan Dursun doppelt und Zugang Alpay Zaragolu schossen die Tore für Wengern. Für Silschede traf Thorsten Kuchar zum zwischenzeitlichen 1:3.

