Linderhausener Jugend: Spanien war eine Reise wert

Schwelm. Über Ostern haben die A-Junioren der SpVg. Linderhausen an einem besonderen Turnier teilgenommen – und wollen im nächsten Jahr wiederkommen.

Sportlich war das Turnier für die A-Junioren der SpVg. Linderhausen nicht so erfolgreich – doch das war in diesen Tagen auch überhaupt nicht so wichtig für die Nachwuchsfußballer aus Schwelm. Ein bisschen war viel mehr der Weg das Ziel, denn die Linderhausener Kicker reisten über die Ostertage ans Mittelmeer nach Spanien. Ärgerlich war dabei eigentlich nur der Termin.

Mit gerade einmal elf Spielern reiste die Mannschaft der Trainer Patrick Dickes und Tim Müller. Beide betreuen die Mannschaft schon seit langen Jahren und so wollten sie den vier Spielern, die im kommenden Sommer in den Seniorenfußball wechseln, einen anständigen Abschluss ihrer Laufbahn im Jugendfußball zu bereiten. „Für die ist das natürlich bombe“, sagt Dickes. Allerdings waren bei weitem nicht alle des eingespielten Linderhausener Teams mit an Bord, da sich rund die Hälfte des Kaders in Vorbereitungen auf die Abiturprüfungen befand – weshalb die A-Junioren der Spielvereinigung mit kleinem Kader beim Turnier im Touristenort Lloret de Mar teilnahmen.

Am Ende gehen Linderhausen die Spieler aus

Gespielt wurde auf gleich neun Rasenplätzen etwas außerhalb der Stadt, transportiert wurden die jungen Fußballer zu den Spielen gegen Teams aus insgesamt sechs Ländern per Shuttle-Bus vom Hotel zu den Plätzen. „Das war wirklich alles großartig organisiert und lief durchgehend problemlos ab“, so Dickes. Wegen der knappen personellen Besetzung und der sportlich ambitionierten Konkurrenz mit Teams aus überkreislichen Ligen gab es für die Spielvereinigung nur einen Sieg und drei Niederlagen in der Vorrunde, weshalb es in der Platzierungsrunde nur noch um den sechsten Platz ging. Weil sich aber in den Vorrundenspielen noch zwei Spieler verletzt hatten konnte Linderhausen in diesen Partien nicht mehr antreten und wurde folgerichtig aus der Wertung genommen.

Spannend für die jungen Kicker war aber auch die Zeit abseits des Spielfeldes. Die Spieler verbrachten Tag und Nacht miteinander und nahmen auch das Angebot des Veranstalters wahr, sich das legendäre Stadion des FC Barcelona anzusehen. „Im nächsten Jahr wollen wir wieder hier hin kommen, dann aber mit mehr Spielern“, sagt Patrick Dickes nach der erstmaligen Teilnahme an einem solchen Turnier.

