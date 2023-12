Live-Stream vom WAZ-Pokal: TuS Ennpetal will Titel verteidigen

Der TuS Ennepetal gewinnt am Freitag im vergangenen Jahr gegen die SG Welper den WAZ-Pokal in Sprockhövel und will diesen Triumph in diesem Jahr wiederholen.

Sprockhövel/Schwelm/Ennepetal Wir übertragen die Endrunde des größten Hallenfußball-Turniers der Region mit dem TuS Ennepetal, BW Voerde, VfB Schwelm und SpVg Linderhausen.

Der WAZ-Pokal in der Sprockhöveler Glückauf-Halle von Donnerstag, 28. Dezember, bis Samstag, 30. Dezember, ist sicherlich eines der bedeutendsten Hallenfußball-Turniere der Region und neben Titelverteidiger TuS Ennepetal sind weitere Mannschaften aus dem südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis bei dem dreitägigen Kräftemessen am Start. Das Besondere in diesem Jahr: Wir werden die Spiele des Final-Tags inklusive eines Kommentators im Live-Stream übertragen. Den Stream finden Sie dann am 30. Dezember an dieser Stelle.

Tolle Stimmung, packende Spiele und ein jubelnder Sieger mit dem TuS Ennepetal: So war der WAZ-Pokal 2022 - und die Neuauflage im Jahr 2023 verspricht mindestens ebenso viel Spannung. Erneut sind Teams am Start, die in der Freiluftsaison von der Kreisliga B bis zur Oberliga die nahezu komplette Bandbreite des Amateurfußballs abdecken.

Neben dem TuS Ennepetal, der erneut zu den großen Favoriten auf den Pott zählt, werden BW Voerde, der VfB Schwelm und die Spielvereinigung aus Linderhausen zunächst im Rahmen der zweitägigen Gruppenphase darum kämpfen, auch am letzten Tag für die Zwischenrunde und die Finalspiele noch am Ball zu sein.

Dann werden wir zum ersten Mal auch live aus Sprockhövel übertragen. Wer Abonnent dieser Zeitung ist, kann sich hier einfach für die Plus-Angebote freischalten lassen und die Spiele verfolgen. Alle anderen benötigen ein Plus-Abonnement für unser Nachrichten-Portal von der Westfalenpost und der Westfälischer Rundschau.

Vier Gruppen zu je fünf Teams gehen ab Donnerstag an den Start. Die Spiele der Gruppen A und B finden am Donnerstag 28. Dezember, die der Gruppen C und D am Freitag, 29. Dezember statt.

Gruppe A: TSG Sprockhövel (Oberliga), SC Obersprockhövel II (Bezirksliga), SV Bommern (Bezirksliga), Hiddinghauser FV (Kreisliga B), DJK Ruhrtal Witten (Kreisliga A).

Gruppe B: SG Welper (Landesliga), VfB Schwelm (Bezirksliga), TuS Blankenstein (Kreisliga C), SpVg Linderhausen (Kreisliga A), Hedefspor Hattingen (Kreisliga A).

Gruppe C: SC Obersprockhövel (Westfalenliga), BW Voerde (Bezirksliga), TuS Heven (Bezirksliga), TSG Sprockhövel II (Kreisliga A), TuS Hattingen (Kreisliga A).

Gruppe D: TuS Ennepetal (Oberliga), SV Herbede (Bezirksliga), FC Wetter (Bezirksliga), VfL Winz-Baak (Kreisliga B), RSV Hattingen (Kreisliga B).

