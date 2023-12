LOK kommt: Möller tritt nur leicht auf die Euphoriebremse

Schwelm Die EN Baskets erwarten am Samstag den Tabellenvorletzten. Ein leichtes Spiel also? Keineswegs, und das hat auch Gründe.

Drei Siege gab es zuletzt in Serie für die EN Baskets Schwelm. Rostock, Wolmirstedt und zuletzt Herford bekamen das jüngste Formhoch der Schwelmer Basketballer zu spüren, jetzt kommt mit LOK Bernau ein Team, das bei der aktuellen Verfassung des Teams von Falk Möller doch eigentlich kein Problem sein sollte. Oder? „Die Tabelle sagt absolut nichts über die Qualität des Gegners aus“, warnt der Trainer vor dem Tabellenvorletzten. Ein Selbstläufer wird die Partie in eigener Halle am Samstagabend (19.30 Uhr) also nicht.

Es gibt einige besondere Herausforderungen in dieser ProB Nord in dieser Saison. Eine davon ist definitiv der kommende Gegner aus Bernau. Mit durchschnittlich 19,8 Jahren stellt Bernau nach Wedel das zweitjüngste Team der Liga, entsprechend groß ist das Talent innerhalb der Mannschaft. Der Saisonstart verlief schlecht, nur ein Sieg gelang in den acht Spielen. Doch seitdem hat sich bei der Lok einiges getan. Bernau trennte sich von externen Spieler, holte dafür mit dem starken US-Amerikaner George Brocks einen neuen Point Guard und überrascht seitdem. Zuletzt bekamen das die Berlin Braves und die Rostock Seawolves zu spüren, die jeweils klar geschlagen wurden. Auch der Tabellenführer aus Köln tat sich gegen das junge Team schwer, gewann aber letztlich doch.

Möller sieht eine positive Entwicklung

Auf Schwelmer Seite will man sich deswegen aber keineswegs vor der Rolle des Favoriten für das Spiel am Samstag verstecken. Die Entwicklung des Teams sei durchweg positiv in dieser Saison, das zeige sich auch in der Art und Weise, wie die EN Baskets aktuell Spiele gestalten. „Ich fand unseren Auftritt in Herford beispielsweise sehr souverän“, sagt Falk Möller. Die Euphorie rund um sein Team ist aktuell groß, da tut die Nüchternheit des Trainers doch sicher gut, oder? „Soweit es geht, habe ich den Jungs gesagt, dass das am Samstag alles andere als einfach wird“, sagt der Schwelmer Trainer, auf die Euphoriebremse treten will er aber nicht.

Dann wird es für uns wichtig werden, Charakter zu zeigen. Falk Möller, Trainer der EN Baskets Schwelm

Möller weiß aber auch, wie schnell sich der Wind in dieser ausgeglichenen ProB Nord drehen kann. Aktuell hat sein Team einen Lauf, das könne sich aber jederzeit wieder ändern. „Dann wird es für uns wichtig werden, Charakter zu zeigen“, sagt der Trainer der EN Baskets. Ebenso eine Charakterprobe ist das Spiel am Samstag, auch wenn es vermeintlich nur gegen den Vorletzten geht. Gut also, dass Falk Möller für dieses Spiel sein kompletter Kader zur Verfügung stehen wird.

