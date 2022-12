Madlen Czech hat sich schnell in ihre neue Gruppe verliebt

Schwelm. Durch eine Announce ist Madlen Czech auf das Tanzcentrum EN aufmerksam geworden. Wieso das ein Glücksfall für alle Beteiligten ist:

Madlen Czech ist sich eines ganz sicher: Einen besseren Nebenjob hätte sie nicht finden können. Seit über zwei Monaten steht sie den Hip-Hop-verrückten Kindern und Jugendlichen im TanzCentrum Ennepe-Ruhr beiseite. Ihre Idee, sich „einfach mal als Tanzlehrerin zu probieren“, stellte sich sowohl für Czech als auch für die Tanzschule als eine sehr glückliche Entscheidung heraus.

„Ich habe mich bei meiner Vorstellung im Verein gleich super mit Brigitte und Willi Ocklenburg verstanden und habe nach unserem Gespräch auch sofort eine Direktzusage bekommen“, schildert Madlen Czech ihren Anfang in dem TanzCentrum. Die 20-Jährige, die sich bereits seit ihrem dritten Lebensjahr zu modernen Tanzrichtungen wie Latin Dance oder Hip-Hop bewegt, absolvierte im Frühjahr ihr Abitur und suchte im Zuge der Aufnahme ihres Studiums eine Nebentätigkeit, die ihr Freude bereiten würde.

Stolz auf schnelle Entwicklung

Zu dieser Zeit wurde sie auf die Annonce des TC EN aufmerksam und die Dinge nahmen ihren Lauf. „Anfangs war meine Sorge, dass die Kinder mich nicht akzeptieren würden, weil sie sich mit ihren alten Trainern so gut verstanden haben“, so Czech über ihre anfänglichen Bedenken. Doch die Sorgen seien gleich beim ersten gemeinsamen Training verflogen. Insbesondere die beiden jüngeren Tanzgruppen hätten mit dem Trainerwechsel eine tänzerische Schüppe draufgelegt. „Sie wurden eher spielerisch unterrichtet, ich habe dann noch mehr Tanz eingebaut. Ich erinnere mich noch an das erste Mal, als die Kinder sich Bewegungen nicht zugetraut haben, aber es dennoch probieren wollten. Letztendlich haben sie die Bewegungen geschafft und waren richtig stolz auf sich“, so Czech, die zufrieden auf die positiven Entwicklungen in ihren drei Tanzgruppen zurückblickt.

Innerhalb von zwei Monaten habe sich die Dynamik in den jeweiligen Gruppen verändert – zum Positiven. So seien die drei Gruppen nicht nur in ihrer Mitgliederanzahl gewachsen, sondern auch in ihrem Zusammenhalt. „Den Kindern bringt das Tanzen in der gesamten Gruppe total viel, um ihre Stärken und Schwächen zu finden und in einer Gemeinschaft zu agieren“, weiß Czech und macht aufmerksam: „Ich unterrichte auch zwei Kinder mit motorischen Beeinträchtigungen. Auch hier hilft das Tanzen, auch zum Teil bei der Besserung dieser Beeinträchtigungen.“ Tanzlehrerin Madlen Czech, die an der Stärkung der Gruppe nicht unbeteiligt war, sei „super stolz“ auf die soziale und tänzerische Entwicklung. „Jeder Applaus ist in erster Linie für die Kinder, aber letztendlich natürlich auch für meine Arbeit“, freut sich Czech.

Schnell großen Ehrgeiz entwickelt

„Tanzen macht glücklich. Es ist super schön zu sehen, wie die Kinder lernen und sich daran erfreuen“, findet sie. Auch die Eltern der Kinder und Jugendlichen nehmen eine wichtige Rolle ein, da die Tanzlehrerin von ihnen sehr viel Halt bekäme. Die Kids üben zuhause ehrgeizig ihre Tanzschritte, wurde Czech seitens der Eltern berichtet.

Madlen Czech (rechts) mit ihrer Hip-Hop-Tanzgruppe. Foto: Verein

Auch vom Verhältnis mit dem Verein, zu dem die Wuppertalerin trotz ihrer langjährigen Tanzerfahrung bisher keine Berührungspunkte hatte, ist sie begeistert. „Das ist ein ganz familiäres Verhältnis hier. Die Kommunikation läuft sehr gut“, erzählt Madlen Czech. „Das macht das kleine Versteck hier unten auch so besonders, weil so viel Herz darin steckt.“

Die Freude am Tanzen soll im TanzCentrum EN in Zukunft noch mehr Anklang finden. Mit Madlen Czech vergrößerten sich die Gruppen, doch das Ganze soll noch erweitert werden. Um Aufmerksamkeit zu bekommen, plant die Studentin schon jetzt verschiedene Auftritte mit ihren Schützlingen

Jeder Auftritt ist besonders

Da sie vor allem den Wuppertaler Raum gut kennt, hat sie einen Auftritt vor vermutlich besonders dankbarem Publikum geplant: in einem Altenheim. „Die Bewohner freuen sich über Abwechslung und andererseits ist jeder Auftritt eine Erfahrung für die Kinder“, so die Wuppertalerin. Weiterhin arbeiten alle Gruppen an ihren Leistungen, um auch das Deutsche Tanzsportabzeichen abzulegen. „Für die Jüngeren unter acht Jahren gibt es zwar noch keine Abzeichen, dafür aber ‚Tanzsternchen‘“, erklärt Madlen Czech. Die anderen können hingegen schon ein Abzeichen erlangen. „Bei den älteren ist unser Ziel Bronze zu schaffen, weil sie das erste Mal an der Abnahme teilnehmen.“

Mit dem Jahresabschluss in Form der internen Weihnachtsfeier des Vereins, ist ein weiterer Auftritt abgehakt und wieder eine neue Erfahrung dazugewonnen. Doch zwei Wochen Winterpause? Für Madlen Czech kein dankbarer Urlaub. „Ich möchte gar keinen Urlaub haben. Ich trainiere so gern mit den Gruppen, dass ich jedes Mal glücklich nach Hause komme. Ich kann mir keinen besseren Nebenjob vorstellen“, empfindet Czech und freut sich bereits auf die Zeit, nach der Pause: „Ich glaube, das nächste Jahr wird für uns viel mit sich bringen.“

