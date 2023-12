Mehr Power durch kalte Hände beim Bankdrücken?

Gevelsberg Kalte Hände sind für viele Menschen im Winter unangenehm. Beim Training aber kann das durchaus förderlich sein.

Kalte Hände haben viele in dieser Jahreszeit und das wahrscheinlich gar nicht mal gerne. Das kann aber gezielt als Trainingstechnik benutzt werden, um die eigene Leistung zu verbessern. Dabei werden die Handinnenflächen gekühlt, um insgesamt die Körpertemperatur während der körperlichen Belastung zu reduzieren – mit dem Ziel, mehr Ausdauer zu bekommen.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Studien haben gezeigt, dass Handflächenkühlung eine Leistungsverbesserung von 40 bis 60 Prozent ermöglicht. In einer Studie mit der Testübung Bankdrücken führte das sogenannte „Palm Cooling” innerhalb von drei Wochen bei den Testpersonen zu einer Steigerung des Volumens (gemessen über die Anzahl der Wiederholungen bis zum Muskelversagen) um 40 Prozent (ohne „Palm Cooling” waren es nur 13 Prozent).

Spätere Ermüdung durch kalte Hände

Wie genau funktioniert das also? Während des Trainings steigt die Körpertemperatur, was zu physischer und psychischer Ermüdung führt. Handflächenkühlung verzögert diese Ermüdung, indem sie die Muskelzellkontraktion verbessert und die Motivation aufrechterhält. Was kann sich im Training verbessern?

1. Ausdauer: Verbessert die Leistung bei aerobem Training erheblich.

2. Kraft und Kondition: Steigert die Arbeitskapazität zwischen den Sätzen.

3. Gewichtsverlust: Unterstützt das Training und Gewichtsverlust.

Wer das austesten möchte, kann einfach eine kleine Flasche mit kaltem Wasser in den Händen halten, um einen ähnlichen Kühlungseffekt zu erzielen. In puncto Temperatur zeigten sich bereits bei 16 Grad Celsius Effekte. Eine andere Option ist, die Hände immer wieder in kaltes Wasser zwischen den Sätzen zu tauchen. Auch wenn die Wirkungsmechanismen immer noch nicht komplett geklärt sind, zeigen vorhandene Studien, dass an “Palm Cooling” etwas dran zu sein scheint. Aufgrund der Einfachheit der Methode lässt sie sich sicher und unkompliziert in die Trainingsroutine einbauen.

Jan Danowski ist ausgebildeter Fitnesstrainer und leitet das „Crossfit mit Schmackes“-Studio in Gevelsberg. Weitere Artikel seiner Kolumne „Der Profi rät“ finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm