Mehr Vollgas verlangt: SCO II und Ennepetal II angekommen

Gevelsberg. Auch wenn es zum Beginn noch hier und da ruckelt und zwickt: Beide Reserven haben sich seit dem Aufstieg in der Bezirksliga voll eingefunden.

Die Meister der beiden letzten Jahre in der Hagener Fußball-Kreisliga A2 schlagen sich nach dem Aufstieg in der Bezirksliga gut. Ihnen ist anzumerken, dass der Aufstieg einen Schub ausgelöst hat - und sie die Spiele in der höheren Spielklasse genießen. Am Sonntagmittag (12.45 Uhr) treffen sie im Bremenstadion aufeinander.

Wir wollten von den Trainern wissen, wie groß der Spaß ist, jetzt in der Bezirksliga zu spielen. Markus Möller, der die Obersprockhöveler in die Bezirksliga und dort aktuell auf den dritten Tabellenplatz geführt hat, erinnert sich: „Wir haben etwas Zeit gebraucht, um uns an die Liga zu gewöhnen.“ Vor dieser Saison habe man eine super Vorbereitung gehabt, mit sehr wenigen verletzten Spieler. „Dadurch sind alle fit in die Saison gegangen – und das macht sich bemerkbar.“ Derzeit passe bei der Reserve des Westfalenligisten alles zusammen, es sei ein tolles Team, so Möller. Da kommt der Spaß von ganz allein.

Marius Hornschuh, der mit der U23 des TuS Ennepetal mit einjähriger Verzögerung den Sprung in die Bezirksliga geschafft hat, berichtet: „Die Jungs haben schon vor der letzten Saison in der Vorbereitung Blut geleckt, als wir mit dem FSV Gevelsberg gegen einen Bezirksligisten gespielt haben. Jetzt spielen wir da, wo die junge Mannschaft meines Erachtens hingehört, wenn sie auch noch unerfahren ist.“ Spaß daran hätten sie auf jeden Fall, fährt Hornschuh fort, und das sei ein ganz wichtiger Faktor, der sich auf Spielfreude und Trainingsbeteiligung auswirke.

Jeder kann jeden schlagen

Und wie empfinden die Trainer den Unterschied zwischen den beiden Ligen? „Die drei obersten Teams in der Kreisliga würden auch in der Bezirksliga mitspielen können“, ist Hornschuh sicher. Aber: „Da wir schon in der Kreisliga ein sehr starkes Team zusammenhatten, haben wir nur selten mal ein Spiel verloren. Das passiert natürlich in der Bezirksliga häufiger. Das ist eine Liga, in der jeder, wirklich jeder gegen jeden gewinnen kann. Und das ist schon ein krasser Unterschied.“

Für den SCO-II-Coach liegen die größten Unterschiede darin, dass an jedem Spieltag „Vollgas“ verlangt wird und jeder Punkt hart erarbeitet werden muss. Auch er bestätigt die Ausgeglichenheit: „Die Ergebnisse zeigen es ja, dass in der Liga jeder jeden schlagen kann.“ Demzufolge ist auch die Partie am Sonntagmittag völlig offen.

