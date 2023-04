Melerski bei Billard-EM: Ohne Sponsor ein teures Vergnügen

Schwelm. Um bei der EM in der Türkei an den Start gehen zu können, muss Markus Melerski tief in die eigene Tasche greifen. So viel kostet die Teilnahme.

Die Titelkämpfe werden in diesem Jahr erstmals in Antalya an der türkischen Riviera ausgetragen. Das erfordert einen hohen finanziellen Einsatz. Melerski rechnet mit fast 4000 Euro gegenüber den 450, die ihn die Teilnahme an der letzten EM in Brandenburg gekostet hat. „Weder der Verein hat noch ich privat habe Sponsoren. Unter anderem habe ich auch die Sparkasse Schwelm angeschrieben und um Unterstützung nachgefragt – aber die hat gar nicht reagiert. Es ist einfach schade, dass die Randsportarten so links liegen gelassen werden“, sagt Melerski.

Dass die EM-Teilnahme so viel teurer geworden ist, liegt nicht allein an den Reisekosten. Den größeren Teil der Kosten verschlingt der Hotelaufenthalt. Denn Austragungsort ist das Fünf-Sterne-Luxushotel Maritim Pine Beach Belek in Antalya.

„Wegen des dort üblichen ‚all-inclusive‘ sind alle Teilnehmer gezwungen, auch in diesem Hotel zu wohnen. Das wird die teuerste EM, die es je gegeben hat“, erläutert Melerski. „Als Nicht-Hotelgast käme ich gar nicht zur Turnierstätte. In der Nachbaranlage hätte ich nur die Hälfte bezahlen müssen.“

Wenigstens der Arbeitgeber unterstützt

Immerhin kann der bei der Bundesagentur für Arbeit tätige Billardspieler auf die Unterstützung seiner Familie rechnen. „Meine Frau hat mich so kennengelernt und unterstützt das“, sagt Melerski. Marianne Mehrwald-Melerski stammt aus Ennepetal, führt dort eine physiotherapeutische Praxis. Der Bund als Arbeitgeber gewährt ihm für die Titelkämpfe Sonderurlaub – immerhin ein Mini-Sponsoring.

