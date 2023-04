Robert Merz jubelt nach einem Sieg gemeinsam mit Till Hornscheidt und den Fans. Beide bleiben in Schwelm.

Basketball ProB Merz bleibt! Kader der EN Baskets nimmt weiter Formen an

Schwelm. Die Saison der EN Baskets Schwelm ist rum, jetzt wird am neuen Kader gebastelt. Mit Robert Merz hat der dritte Spieler seine Zusage gegeben.

Die Saison ist für die ProB-Basketballer von den EN Baskets Schwelm seit vergangenem Samstag beendet. Nach drei teils nervenaufreibenden Partien schied die Mannschaft um Trainer Falk Möller gegen den absoluten Aufstiegsfavoriten von den EPG Baskets Koblenz aus, lieferte als Außenseiter aber einen starken Kampf und wussten auch mit ihrer Art, Basketball zu spielen, zu überzeugen. Während es in den Playoffs für die Schwelmer Basketballer hoch her ging, wurde im Hintergrund schon eifrig an der Kaderzusammensetzung für die kommende Spielzeit gearbeitet – mit Erfolg. Nach Chris Frazier und Till Hornscheidt hat der Verein nun auch die Weiterverpflichtung von Robert Merz bekanntgegeben – und damit soll noch nicht Schluss sein.

Nach der vergangenen Saison war das Team der EN Baskets Schwelm auseinandergebrochen, Spieler wie Marco Hollersbacher oder Rupert Hennen verließen das Team, übrig blieb neben Mauro Nürenberg nur CJ Oldham. Der Wunsch der Anhänger war groß, mehr Kontinuität in das Aufgebot zu bekommen, auch um mehr Identifikation mit dem Team herstellen zu können. Das ist den Verantwortlichen um Geschäftsführer Stephan Völkel mit der dritten Verlängerung mit einem Spieler aus dem aktuellen Kader gelungen. „Ich habe mich dazu entschieden, in Schwelm zu bleiben, weil ich mich hier wohlfühle und die Unterstützung der Fans und Mitarbeiter sehr zu schätzen weiß“, wird Robert Merz in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Merz schätzt die Unterstützung in Schwelm

Der flexibel einsetzbare Merz kam im Winter von den BayerGiants Leverkusen und konnte gleich wichtige Minuten im Spiel der Schwelmer übernehmen. 28 Minuten stand der 23-Jährige durchschnittlich auf dem Feld und erzielte dabei 13 Punkte und sammelte fünf Rebounds ein. „Robert hat sich nach kurzer Eingewöhnungszeit sehr gut in die Mannschaft integriert und Leistung gebracht. Ich denke mit einer vollen Vorbereitung und Saison kann er uns sogar noch mehr geben“, glaubt Falk Möller an einen Leistungsschub von Merz.

Mit anderen Spielern des Kaders der jüngst beendeten Saison befinden sich die EN Baskets noch in Gesprächen. Auch hier wird erwartet, dass es in den kommenden Tagen neue Meldungen geben wird.

