Meyer-Tonndorf kehrt in Schwelmer Kader zurück

Schwelm/Köln Am Wochenende beginnt die Rückrunde. Schwelm gastiert in Köln. Doch die vielen Spielausfälle sorgen für ein schiefes (Tabellen)-Bild.

„Der Terminplan ist nun durch die Nachholspiele wirklich eng getaktet, und es wird ein Kraftakt für alle Mannschaften. Es wird sich die Mannschaft am Ende durchsetzen, welche sich bestmöglich an die aktuellen Gegebenheiten anpasst“, fasst Tobias Steinert, Geschäftsführer des Nord-Tabellenführers VfL SparkassenStars Bochum, die Situation nach dem 12. Spieltag in der 2. Basketball-Bundesliga, ProB, zusammen. In der Nordgruppe sind bisher zwölf von 72 Begegnungen ausgefallen (davon drei für die EN Baskets Schwelm), im Süden gar 25.



Am Wohenende beginnt die Rückrunde

Der anstehende 13. Spieltag ist der erste Spieltag der Rückrunde. Und der hat bereits einen weiteren Ausfall. Bernau gegen Bochum wird nicht stattfinden können. Für die Berliner Vorstädter ist es der zweite Ausfall in Folge nachdem das Nachbarschafts-Duell gegen Stahnsdorf nicht hatte stattfinden können. Grund ist ein positiver Corona-Fall im Bernauer Team. Drei Corona-Ausfälle gab es in der laufenden Hauptrunde für die EN Baskets Schwelm um die Trainer Falk Möller und Robin Singh. Das Nachsitzen in Hamburg beim Schlusslicht Emsbütteler TV war für die Kreisststädter erfolgreich. Die Nachholtermine gegen Bochum und in Sandersdorf stehen noch aus.

Möller hat komplettes Team zur Verfügung

Am Samstagabend werden die Schwelmer bei den Kölner RheinStars ihre Visitenkarte abgeben. Die Gäste haben einen guten Lauf, sind mit dem Sieg gegen Münster wieder in die Erfolgsspur zurück. Trainer Falk Möller hat sein komplettes Team zur Verfügung, auch Felix Meyer-Tonndorf ist wieder dabei. Der Forward schlug beim Hinspiel in Münster mit dem Fuß um und kurierte seine Verletzung erst einmal aus. Die Leistung im Rückspiel gegen Münster, eine Steigerung vor allem in der Defensive war zu erkennen, muss kompensiert werden, um die gastgebenden Kölner bezwingen zu können. Beide Mannschaften streben aussichtsreiche Plätze in der Playoff-Zone an, beide rangieren derzeit knapp über der Playdown-Zone. Köln mit zwölf Punkten nach zwölf Spielen auf Platz sechs, Schwelm mit zehn Punkten nach zehn Spielen einen Rang dahinter.

Köln dem Spitzenreiter lange ebenbürtig

Die Domstädter hatten das für sie erfolgreiche Jahr 2020 mit einer Niederlage in Itzeheo beendet. Das neue Jahr begann, wie das alte aufgehört hat - mit Niederlagen. Zunächst bei den BSW Sixers in Sandersdorf, am vergangenen Mittwoch das Nachsitzen vom zweiten Spieltag gegen Bochum. Allerdings dürfen die nackten Ergebnisse die Schwelmer nicht täuschen - und werden sie auch nicht täuschen. Im Livestream war zu erkennen, dass Köln gegen die Nord-Mannschaft der Stunde durchaus ebenbürtig war.

In einem packenden Kampfspiel RheinStars-Kapitän Vincent Golson hatte den Ausgleich in der Schlusssekunde in der Hand. „Schade, aber wir sind auf dem richtigen Weg“, sagte Kölns Manager Stephan Baeck. Golson hätte seine starke Leistung (25 Punkte, 13 Assists, 5 Rebounds) krönen können. Er war mit dem aktuell herausragenden Bochumer (und ehemaligen Schwelmer) Niklas Geske bei der Effektivität gleichauf (33:34), hatte sogar vier Punkte und zwei Assists mehr.

Samstag ist um 18 Uhr der erste Sprungball

Nun treffen Köln und Schwelm am Samstag im Basketball Campus Köln aufeinander. Erster Sprungball ist um 18 Uhr. Ein kostenpflichtiger Livestream wird angeboten. Das dramatische Hinspiel ist insbesondere den Kreisstädter in schlechter Erinnerung. Eine aus Schwelmer Sicht fragwürdiger Freiwurf-Pfiff der Schiedsrichter und den folgende Korb sorgten in letzter Sekunde für die 78:79-Niederlage. Ein Stachel, der tief sitzt.





