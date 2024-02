Mit breiter Brust: Ennepetal will Schermbeck wieder ärgern

Ennepetal Es gibt Teams, die liegen einem besonders. Der Tabellendritte aus Schermbeck ist das bisher für den Fußball-Oberligisten TuS Ennepetal.

Der Fußball-Oberligist SV Schermbeck hat in dieser Transferphase noch einmal kräftig aufgerüstet, insgesamt drei Spieler wurden in diesem Winter verpflichtet. Der Tabellendritte macht keinen Hehl aus seinen Ambitionen, in der kommenden Saison in der Regionalliga spielen zu wollen. Auf dem ersten Schritt dahin steht aber der Schermbecker Angstgegner im Weg, denn der TuS Ennepetal hat in 13 Duellen mit dem SVS nur eine einzige Partie verloren. „Das darf auch gerne so bleiben“, sagt Ennepetals Trainer Sebastian Westerhoff vor dem Aufeinandertreffen am Sonntag im Bremenstadion (15.30 Uhr).

Es gibt so Teams, die liegen einer Mannschaft besonders. Der SV Schermbeck scheint das bei den Ennepetalern zu sein. Allerdings ist die Mannschaft, die am ersten Spieltag dieser Saison mit 0:1 gegen den TuS unterlag, inzwischen richtig in Fahrt gekommen. „Sie haben ihren Spielstil ein wenig umgestellt und setzen jetzt weniger auf eigenen Ballbesitz als zuvor“, weiß Westerhoff. Sein Team wird entsprechend nicht nur abwartend spielen müssen, sondern selbst versuchen Angriffe zu aufzubauen und zu Ende zu spielen.

Westerhoff ist zufrieden mit Ennepetals Vorbereitung

In der Vorbereitung gelang dies teilweise schon sehr gut. „Wir haben definitiv einen Schritt nach vorne gemacht“, freut sich Westerhoff über die vergangenen Wochen, in denen sein gänzlich unverändertes Team in den Testspielen gegen die U19 des VfL Bochum (1:1) sowie bei den Siegen über Hagen 11 (4:1) und DSC Wanne-Eickel (8:0) teils überzeugen konnte. Das Selbstvertrauen sei da, um auch dem tabellarischen Favoriten aus Schermbeck am Wochenende wieder ein Beinchen stellen zu können. Es wäre nicht das erste Mal.

