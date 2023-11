Mit frischem Wind will RE Schwelm auch Olpe schlagen

Schwelm Nach dem Aus von Adnan Kulovic auf der Trainerbank bringen drei spielende Trainer den Handball-Landesligisten auf Vordermann.

Handball-Landesligist RE Schwelm trifft am Samstag um 18 Uhr in der heimischen Dreifeldhalle auf den TV Olpe. Nach einer turbulenten Vorwoche inklusive Trainerwechsel und einem starken Auftritt beim 29:27-Auswärtssieg gegen den VfS 59 Warstein bekommt es die Mannschaft um die Interimstrainer Kevin Kliche, Björn Rauhaus und Yannick Brockhaus nun mit dem starken Team aus Olpe zu tun. Die blieben bei ihren ersten fünf Auftritten ungeschlagen und mussten sich erst am letzten Wochenende dem Tabellenführer HSG Herdecke/Ende geschlagen geben.

Kliche, der am Samstag erneut hauptverantwortlich auf der Bank sitzen wird, rechnet mit einer schweren Partie. „Olpe hat sich bislang beachtlich geschlagen, da müssen wir an unser Leistungslimit gehen.“ Genau das haben die Schwelmer in der neuen Konstellation schon in Warstein gemacht. Dort waren es vor allem die Geschlossenheit der Mannschaft und die kämpferische Einstellung, die für das Erfolgserlebnis gegen den heimstarken VfS gesorgt haben. „Die Jungs haben die neue Situation sofort angenommen und einen super Job gemacht“, lobte Kliche sein Team.

Neue Trainer bringen mehr Intensität rein

Das Interimstrio profitiert in der Zusammenarbeit von der Erfahrung, die sie bei ihrem gemeinsamen Engagement in der Vorsaison gesammelt haben. Das bestätigt auch RE-Spieler Alexander Ranke, der das Binnenverhältnis des Teams ausdrücklich lobte. „Die erste gemeinsame Einheit war unglaublich intensiv und zielgerichtet. Das war für das Spiel in Warstein entscheidend, mit der gleichen Einstellung gehen wir auch in die Partie gegen Olpe.“

Wir kennen uns alle schon lange, nehmen die Herausforderung an und werden das durchziehen, bis eine Lösung gefunden ist. Kevin Kliche, Interimstrainer beim Handball-Landesligisten RE Schwelm

Die Arbeit mit Kliche, Brockhaus und Rauhaus, die allesamt schon lange bei der RE sind, habe von Beginn an bestens funktioniert. „Es ist super, dass die drei einspringen und diese Rolle übernehmen. Wir werden zusammen das Beste herausholen und möchten mit dem frischen Rückenwind gegen Olpe da anknüpfen, wo wir in Warstein aufgehört haben.“ Im Vergleich zur Vorsaison, als die drei Schwelmer allesamt auch als Spieler agierten, ist die Konzentration von Kliche auf die Rolle des Trainers der größte Unterschied. „Die Jungs sind sehr selbstreflektiert und professionell, mit der Mannschaft funktioniert es sowieso. Deswegen war der Auftakt in dieser Konstellation auch so erfolgreich“, erklärt Ranke.

Schwelm legt Fokus auf alte Tugenden

Der Fokus auf ein funktionierendes Gesamtgebilde und eine positive Grundstimmung sind das, was die Schwelmer in den letzten Jahren immer wieder auszeichnete. Diesem Anspruch an sich selbst möchten Kliche, seine Trainerkollegen und seine Mannschaft in den kommenden Wochen gerecht werden, bis die Trainerposition neu besetzt ist. „Wir kennen uns alle schon lange, nehmen die Herausforderung an und werden das durchziehen, bis eine Lösung gefunden ist“, blickt er kämpferisch voraus.

