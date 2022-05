Mit voller Bank: BW Voerde schießt den Tabellenvierten ab

Ennepetal. Acht Tore, vier Mal Nico Hryn: Der FC BW Voerde spielt seit langem Mal wieder mit vollem Kader und nimmt den TSK Hohenlimburg auseinander.

Schützenfest am Tanneneck: Mit 8:1 (6:0) besiegte der FC Blau-Weiß Voerde den Tabellenvierten TSK Hohenlimburg. „Da kann man mal sehen, was möglich gewesen wäre, wenn unsere Mannschaft häufiger komplett gewesen wäre“, spielte BW-Vorsitzender Olaf Steinhaus auf die oft „kleine Kapelle“ an, mit der Voerde in dieser Saison hat antreten müssen. Gegen Hohenlimburg wurde es dieses Mal mit sieben Spielern ungewohnt eng auf der Ersatzbank.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Mit dem Spiel der Voerder, das immer wieder schnell das Mittelfeld überbrückte und Konter auf Konter rollen ließ, kamen die Hohenlimburger überhaupt nicht klar. Hinzu kam, dass Marc Kiewitt und Nico Hryn schnell für Tore sorgten. Nach Alexander Hillenbergs Treffer Mitte der ersten Halbzeit stand es bereits 3:0, und bis zum Pausenpfiff hatten erneut Hillenberg und Hryn mit einem Doppelschlag den Sack zugemacht. „Die erste Halbzeit war schon sehr beeindruckend von der Schnelligkeit her“, schwärmte Olaf Steinhaus. Und die Gäste erkannten an, dass sie immer einen Schritt zu spät gekommen und oft zu langsamen gewesen seien.

Voerde hätte es noch deutlicher machen können

Nach der Pause lief die Partie – nicht zuletzt der Witterung geschuldet – etwas ruhiger ab. Ein in der Entstehung kurioser Elfmeter gleich nach Anpfiff des zweiten Durchgangs brachte den Gästen den Ehrentreffer. Piet Henning Wachter war im Strafraum im Zweikampf gestürzt, sein Gegenspieler fiel über seine Beine – Pfiff und 1:6.

Zehn Punkte für seine Körperbeherrschung: Voerdes Tobias Schipnik steht artistisch in der Luft. Foto: Marinko Prša

Doch Youngster Julius Knuth und Nico Hryn mit seinem vierten Treffer in dieser Partie sorgten für zwei weitere Tore und den Endstand. Trotz der acht Treffer: Überragend war die Chancenausbeute nicht. „Allein Nico Hryn ist noch mehrmals alleine auf den Torwart zugelaufen“, berichtet Steinhaus.

Der Sieg bedeutet, dass Voerde jetzt auch theoretisch nicht mehr absteigen kann. „Jetzt greifen wir in der nächsten Saison neu an“, kündigt der BW-Boss an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm