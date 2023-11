Möske verabschiedet sich mit 3:0-Sieg vom FSV Gevelsberg

Hagen/Gevelsberg Im letzten Spiel unter Lars Möske gewinnt der FSV und klettert in der Tabelle zum Hinrundenabschluss wieder auf Platz zwei.

„Herrlich.“ So kurz und knapp kommentierte Lars Möske den 3:0 (2:0)-Sieg beim FC Hellas/Makedonikos Hagen, den ihm die Mannschaft des FSV Gevelsberg zum Abschied bereitet hatte. „Es gibt nichts Schöneres“, fügte er hinzu. Mit Tabellenplatz zwei übernimmt jetzt der neue Coach Matthias Pownug das Team für die Rückrunde.

Auf dem Kunstrasen an der Alexanderstraße kamen die Gevelsberger schnell gut ins Spiel. Max Schröder sorgte für die erste Gefahr, fand aber keinen Vollstrecker in der Mitte. Doch schon nach zehn Minuten war die Führung fällig, als Deniz Akbaba nach einem Eckball aus sieben Metern volley in den Giebel traf. Danach kehrte erst einmal Flaute ins Gevelsberger Spiel ein. Zum Glück klärte Daniel Hamann in dieser Phase zweimal großartig gegen Statharas und Mouratidis. Seine Vorderleute hatten vergeblich auf Abseits spekuliert. Danach verflachte das Spiel, die Gastgeber waren bei Standards brandgefährlich, versäumten es aber den Ausgleich zu markieren.

Schoger trifft aus 25 Metern sehenswert

Kurz vor der Halbzeitpause war es Mathias Schoger, der einen seiner gefürchteten Freistöße aus 25 Metern an der Mauer vorbei flach zum 2:0 ins Netz donnerte. Schiedsrichter Thorsten Milde war davon offenbar so beeindruckt, dass er im Spielbericht fälschlicherweise Yann Luca Husseck als Torschützen notierte.

Dass ihm Zuordnung und Zweikampfverhalten nicht gut gefallen hatten, sprach FSV-Trainer Möske in der Pause an. Mit Erfolg, denn nach Wiederbeginn setzten seine Spieler das um, was er gefordert hatte, und dominierten die Partie. Möske nutzte die Gelegenheit, um kräftig durchzuwechseln und so auch Zeit von der Uhr zu nehmen. So kamen Mergim Bozhdaraj, Nick Träptau, Atakan Kilic, Leon Salvatore und Anton Drüppel in Möskes Abschiedsspiel noch zum Einsatz.

Mit einem tollen Spielzug, ausgehend von Marco Kappel über Timo Guidi und Bozhdaraj zu Schoger, leiteten die Gevelsberger die Entscheidung ein: Schröder nutzte das Anspiel von Schoger zum 3:0. „Das war ein sensationeller Spielzug“, schwärmte Lars Möske. „Schön, dass es gerade zum Abschluss meiner Trainertätigkeit so geklappt hat.“

