Muttermilch als Festmahl für jungen Ennepetaler

Eine Frau, ein Mann, ein Kind, ein Weihnachtsbaum, besinnliche Stimmung. Tausend- vielleicht millionenfach wird es Heiligabend dieses Bild, diese Konstellation geben. Ruhe, aber auch Routine kehrt ein. Wenn es richtig gut läuft, gibt es keinen Stress, keinen Streit. In Ennepetal wird es ein Haus geben, in dem dieses Fest mit besonderen Gefühlen gefeiert wird. Ein erstes Mal. Das erste Mal für Marc Schulte, Tausendsassa beim TuS Ennepetal, für Melanie Boelmann und für Marius Schulte. Denn in dieser Kombination feiert diese kleine Familie erstmals Weihnachten. Marius Schulte ist Anfang November geboren.

Pullover ist Programm

„Er wird noch nicht den Zauber, diese besondere Stimmung zu Weihnachten erleben beziehungsweise wahrnehmen, sagt Melina Boelmann. Die 29-Jährige geht davon aus, dass es für den kleinen Marius ein Tag wie jeder andere sein wird. Mit mehr Menschen um ihn herum. „In einem Jahr wird das schon anders sein“, ist sie sich sicher. Ganz anders wird das Weihnachtsfest für sie und Marc Schulte. Das erste Mal, „mein erstes Weihnachtsfest“, wie es auf dem knallroten Pullover von Marius Schulte steht.

Der knallrote Pullover ist Programm: der knapp zwei Monate alte Marius Schulte feiert sein erstes Weihnachten . Foto: Heinz-G. Lützenberger

Melina Boelmann und Marc Schulte sind seit zweieinhalb Jahren ein Paar. Für beide – er Voerder, sie mittlerweile Wahl-Voerderin – ist das gemeinsame Weihnachtsfest auch irgendwie neu. Auch wenn sich in den vergangenen Jahren so etwas wie eine kleine Routine ergeben hat. Aber: „Wir haben bisher den Heiligabend getrennt in unseren Familien verbracht“, sagt Marc Schulte. „So wird es auch für uns das erste Mal, dass wir Heiligabend gemeinsam feiern werden.“ Das erste Mal – nicht nur für Marius, auch für Melina und Marc.

Jetzt kommen beide Familien in der (noch) kleinen Gemeinschaft in Voerde zusammen. Da gibt es viel vorzubereiten. „Aber wir haben auch viele, die uns helfen“, weiß Marc Schulte um die Mütter, die in der Küche vieles vorbereiten und schließlich auch wegräumen werden. Filet-Topf gibt es, zum Dessert eine Herren-Creme. Allein bei diesem Gedanken glänzen die Augen von Marc Schulte. Für Klein-Marius gibt es nichts davon. Er bekommt Muttermilch von Mama Melina serviert. Die schmeckt ihm genauso gut – vielleicht sogar besser. Noch, denn auch das wird sich in den nächsten Jahren ändern.

Heiligabend möglichst entspannt

So entspannt wie möglich soll es Heiligabend werden. Nicht zu viel Stress, nicht zu viel soll auf den kleinen Marius einprasseln. Einer der Eltern wird immer bei dem fast sieben Wochen alten Baby bleiben. Das bedeute, dass es keinen gemeinsamen Kirchgang zu Heiligabend gehen wird. Melina Boelmann, von Hause aus katholisch, wird einen Festgottesdienst besuchen. Marc Schulte passt derweil auf den Nachwuchs auf.

Es war einmal: Marc Schulte als Stadionsprecher des Oberligisten TuS Ennepetal. Foto: Heinz-G. Lützenberger

Größer wird die Runde am ersten Feiertag, wenn es zur Familie väterlicherseits von Melina Boelmann geht. Sie stammt aus dem niederrheinischen Issum. „Da gibt es alleine 14 Urenkel“, sagt Marc Schulte. Die Frage dürfte erlaubt sein, ob er alle mit Namen kennt – geschweige denn die Familienmitglieder um die Enkel drumherum. Doch Namen merken kann sich Marc Schulte. Das bringt sein Job als Moderator beim WDR mit sich, das Rüstzeug hatte er einst bei Radio Ennepe-Ruhr mitbekommen. Überdies hatte er es lange Zeit mit Namen als Stadionsprecher beim Fußball-Oberligisten TuS Ennepetal zu tun. Aber auch bei den ab kommendem Jahr nicht mehr stattfindenden Pfingstturnieren – zusammen mit seinem kongenialen Moderationspartner Jan Schulte. Beide sind übrigens nicht miteinander verwandt.

Beim WDR in Duisburg kennen gelernt

Der zweite Feiertag gehört den Eltern von Marc Schulte. „Da wird es deutlich ruhiger und kleiner“, sagt der Voerder. Doch damit ist Weihnachten (längst) nicht vorbei. Der kommende Freitag ist quasi der dritte Feiertag im Hause Boelmann/Schulte, wenn Melina mit neuer kleiner Familie ihre Verwandten der mütterlichen Seite besucht. „Da sind wir acht bis neune Leute“, sagt Marc Schulte. „Der erste bis dritte Feiertag – so heißt bei uns der 27. – sind also wie gehabt, seit Melina und ich zusammen sind. Das erste Mal ist tatsächlich unser gemeinsamer Heiligabend.“

Das Knie lässt einen Einsatz im Trikot des Kreisligisten TuS Ennepetal II nicht mehr zu. Ohnehin ist Marc Schulte (am Ball) stark kürzer getreten, was sein Engagement im Fußball angeht. Foto: Marinko Prša

Kennen gelernt haben sich Marc Schulte und Melina Boelmann vor dreieinhalb Jahren beim WDR in Duisburg. Er als Moderator, sie als Werksstudentin – zuständig unter anderem für die Aufnahmeleitung, Hintergrund-Fotos der Moderationen oder Schriftgenerator. Na ja, und irgendwann hat es zwischen beiden gefunkt. Beide gingen der Liebe wegen Kompromisse ein. So ist der 42-jährige Schulte durch und durch Vereinsmensch, ein Fußballer, was „mir in die Wiege gelegt worden ist“. Er hat bei BW Voerde angefangen, hilft derzeit beim TuS Ennepetal. Doch hier ist er in der vergangenen Zeit stetig kürzer getreten.

Amt als Stadionsprecher aufgegeben

Stadionsprecher ist er seit einigen Wochen nicht mehr. Diesen Part hat mittlerweile Peter Oettinghaus übernommen. Auch als Spieler stellt er sich nicht mehr für den Kreisligisten Ennepetal II zur Verfügung, auch weil das Knie nicht mehr mitmacht. Er betreut die Mannschaft, ist aber nicht mehr so oft beim Training. „Mehrmals die Woche Training, dann das sonntägliche Spiel, da ging schon viel Zeit drauf“, sagt Marc Schulte. „Das habe ich drastisch reduziert, um mehr mit Melina zusammen zu sein.“ Ein Entgegenkommen des Fußballers gegenüber seiner Freundin, die alles andere als ein Vereinsmensch ist. Und: „Melina ist für mich nach Ennepetal gezogen. Das rechne ich ihr hoch an“, sagt Marc Schulte über den Kompromiss seiner Freundin.

Marc Schulte ist immer für einen Spaß, für eine besondere Aktion zu haben. Hier als Knecht Ruprecht mit dem Niko(lü.)laus im Winter 2008. Foto: Archiv / Marcegaglia

Und wohin wird der sportliche Weg vom kleinen Marius Schulte führen? Sowohl Melina als auch Marc sind da offen. Relativ. Die Mutter kann sich durchaus den Sohn als Tänzer vorstellen. Marc, welch’ eine Frage, durchaus als Fußballer. Freunde versuchen den Sprössling bereits in Richtung des Fußballs zu bringen. Ein Lätzchen mit einem Emblem des FC Bayern München hat er – und Marc Schulte hat dieses Teil bereits versteckt. Überdies gibt es einen Schnuller mit dem Emblem des 1. FC Köln. Dass irgendwas mit Schwarz-Gelb im Hause ist, dafür sorgt alleine Papa Marc als Fan beziehungsweise Sympathisant von Borussia Dortmund. Er will auch dafür sorgen, dass nichts in Königsblau die Türschwelle überschreitet.

Doch diese Themen sind stehen hinten an, wenn die junge Familie das erste Mal zusammen die Weihnachtstage begeht. Ruhige, besinnliche Tage für Melina Boelmann, Marc Schulte und Marius Schulte.