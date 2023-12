Nach Trainingssturz: Bei Sander fährt die Angst mit

Gröden/Ennepetal Im ersten Rennen des Winters ist dem Ennepetaler der Respekt vor der Strecke in Gröden anzumerken. Zwei weitere Chancen stehen aus.

Lange musste der Ennepetaler Andreas Sander auf den Start in den Weltcup-Winter warten. Die fünf geplanten Rennen am Matterhorn und im US-amerikanischen Beaver Creek wurden witterungsbedingt abgesagt. Im italienischen Gröden kam es an diesem Donnerstag nun endlich zum ersten Rennen in den Speed-Disziplinen und damit auch zum Auftakt für Andreas Sander. Nach seinem Sturz im Training am Dienstag zeigte sich der Ennepetaler in der verkürzten Abfahrt auf der Saslong allerdings gehemmt.

Am Ende des ersten Rennens der Saison landete Sander auf einem enttäuschenden 46. Platz und blieb ohne Weltcup-Punkte. Sander war während der gesamten Fahrt anzumerken, dass ihn der Sturz im Trainingslauf noch beschäftigte. Letztlich hatte der 34-Jährige 1,49 Sekunden Rückstand auf den späteren Überraschungssieger Bryce Bennett aus den USA. Sander hatte nach einem Trainingssturz Probleme und war einfach nur „happy“, dass er überhaupt starten konnte. Sein Ergebnis? „Sehr, sehr enttäuschend“, sagte er.

Zwei weitere Chancen für Sander an diesem Wochenende

Die nächste Gelegenheit es besser zu machen hat er bereits am Freitag, wenn der ihm besser liegende Super-G in Gröden ausgetragen wird. Das Rennen wird ab 11:33 Uhr live im ZDF übertragen. Am Samstag endet das Weltcup-Wochenende in Südtirol mit einem zweiten Abfahrtsrennen.

