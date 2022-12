Nach traurigem Ende: Raccoons spenden 1000 Euro für Kinder

Spendenübergabe von 1000 Euro der Ennepetal Raccoons an den Deutschen Kinderschutzbund in Ennepetal.

Ennepetal. Die Bundesliga-Mannschaft der Ennepetal Raccoons hat sich aufgelöst. Den Inhalt der Mannschaftskasse spendete das Team an den Kinderschutzbund.

Die Traurigkeit über den ursprünglichen Grund ihres Besuchs ließen sich Patrick Hochstein und Achim Hilger nicht anmerken, als sie am vergangenen Freitag eine Geldspende über 1000 Euro an den Deutschen Kinderschutzbund übergaben. Das Geld für diese Spende stammt aus der Mannschaftskasse der ehemaligen Bundesliga-Baseballer der Ennepetal Raccoons, die sich bei einem letzten Treffen vor einigen Wochen nun endgültig aufgelöst haben.

Petra Backhoff und Sabine Struth freuten sich über die Spende. „Gerade in der Zeit vor Weihnachten können wir das natürlich sehr gut gebrauchen“, sagt Backhoff. Von der Spende der Ennepetal Raccoons könnten einige Projekte wie die Bereitstellung von Schreibheften für eine Ennepetaler Grundschule finanziert werden.

Trauriger Hintergrund für Ennepetaler Sport

Auf Seite der bis vor einem Jahr sehr erfolgreichen Ennepetaler Baseballer hingegen war die Freude ebenfalls groß. „Wir wollten mit dieser Spende noch einmal was Gutes tun“, sagt Achim Hilger. Der ehemalige Nationalspieler hatte die Raccoons vor einigen Jahren übernommen und aus der untersten Spielklasse bis in die 2. Bundesliga geführt. Die zweithöchste Spielklasse sollte nur eine Durchgangsstation sein, schließlich wollte Hilger zum 40-jährigen Geburtstag des Vereins in der kommenden Saison in der Bundesliga an den Start gehen.

Dazu kam es allerdings nicht, da die Raccoons die Auflagen des Deutschen Baseball-Verbandes mit einem geeigneten Platz nicht erfüllen konnten. Trotz vorheriger Zusagen seitens der Stadtverwaltung war es aufgrund von zu hoher Kosten nicht zum Bau einer eigenen Spielstätte für die Baseballer in Ennepetal gekommen, die sich daraufhin vom Spielbetrieb abmeldeten.

