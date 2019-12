Nach zweimal drei Stunden geht Titel nach Schwelm

Fast fünf Jahrzehnte in genau einem Verein. Das ist zweifellos ein Maß an Loyalität das seinesgleichen sucht. Zudem ist Georg Molineus nun schon beinahe dreieinhalb Dekaden Tennislehrer im TC Blau-Weiß Schwelm. Jedoch durfte er auch in seiner erfolgreichen Karriere als Spieler zahlreiche Höhepunkte genießen. So wie an einem ganz besonderen Tag, dem 19. Januar 1997.

Um den Titel an einem Wochenende

Es sind die Südwestfalenmeisterschaften in Schwerte. Anders als heutzutage, wo pro Tag jeder maximal ein Spiel zu bestreiten hat, wurde das Turnier damals noch an einem Wochenende ausgetragen. So musste Molineus am Samstag zunächst zwei Matches spielen und schaffte es ins Viertelfinale. Insgesamt lieferten sich 32 Teilnehmer in der Halle ein sportliches Kräftemessen vor den Augen von verhältnismäßig vielen Zuschauern. Denen wurde am zweiten Turniertag eine unglaubliche Show geboten. Für Molineus standen die letzten drei Spiele an: Dem Sieg im Viertelfinale kam das dramatische Halbfinale. Im entscheidenden dritten Satz lag der Schwelmer mit 1:5 und Matchbällen zurück. Das Match, welches insgesamt knapp drei Stunden lief, drehte Molineus und gewann im Tie-Break.

Zu spät: keine offizielle Siegerehrung

Eine Folge: Das Endspiel begann entgegen der ursprünglichen Planung erst gegen 20 Uhr. Den Zuschauern muss es vorgekommen sein, als sähen sie eine Wiederholung des Halbfinals. Molineus dreht das Spiel erneut im Tie-Break, diesmal nach einem 2:5-Rückstand im finalen Satz. Erneut dauerte das Spiel fast drei Stunden. Molineus sicherte sich den Titel des Südwestfalenmeisters.

Tennisprofi Georg Molineus. Foto: Klaus Bröking / Archiv

Eine Geschichte, wie sie im Buche stehen könnte. Denn die Ehrung fand nicht nach dem Finale statt, den Verantwortlichen war es zu spät geworden, sie verschwanden gegen 21 Uhr und ließen die Preise an Ort und Stelle liegen. Das war den Spielern jedoch egal. Sie überreichten sich zum Schluss gegenseitig ihre Pokale. „Das war hinterher schon richtig lustig. Aber es war vom Sportlichen natürlich ziemlich heftig. Ich konnte mich drei Tage kaum bewegen, denn ich habe glaube ich insgesamt zehn Stunden Tennis gespielt”, wie es Molineus beschreibt.

Von Köln zum TC BW Schwelm

Angefangen mit dem Tennis hat Georg Molineus als Fünfjähriger in seinem Geburtsort Köln. Dort wohnte er neben einem Tennisplatz, auf dem auch seine Eltern aktiv waren. Das hat die Wahl seines Sportes sehr einfach gemacht. Als er jedoch nach Wuppertal zog, änderte sich dieser vorüber gehend, er spielte ein paar Jahre Fußball. Denn in der Nähe seines neuen Wohnortes gab es keinen Tennisplatz. Als Molineus aber schließlich 1971 – inzwischen im Alter von elf Jahren – nach Langerfeld zog, führte ihn der Weg zum TC Blau-Weiß Schwelm.

Das Tennis zum Beruf gemacht

Der Verein war zunächst am Brunnen beheimatet und hat mittlerweile seine Anlage am Schlosspark Martfeld. Als Jugendlicher wurde er Wuppertaler Stadtmeister sowie Bezirksmeister. Kein Wunder also, dass er als 15-Jähriger bereits in der ersten Herrenmannschaft spielte. Mit 18 Jahren erwarb „Molli”, wie Molineus gerufen wird, die C-Trainerlizenz, nur drei Jahre später die B-Lizenz. 1987 folgte letztlich seine zweijährige Ausbildung an der TU München zum staatlich geprüften Tennislehrer.

Er machte somit also den Sport zu seinem Beruf. „Die Kinder fragen mich immer, was ich eigentlich hauptberuflich mache”, so Molineus lachend. Während seiner Tätigkeit als Speditionskaufmann war Molineus bereits nebnberuflich als Tennislehrer für den TC BW sowie den Bezirk Südwestfalen im Einsatz. 1985 verließ der damalige Trainer der Blau-Weißen überraschend den Verein. Molineus´ Arbeitgeber, der selbst Mitglied des Clubs war, stellte ihn daher für den Sommer frei, um den Verein kurzzeitig zu helfen. Aus einer Saison wurden jedoch mehrere, da der damalige Tennisboom kein Zurück mehr zuließ.

Klamotten aus der Kabine gestohlen

Trotz alledem fand Georg Molineus nebenbei stets die Zeit, selbst an Turnieren teilzunehmen. Und so wurde sein Trophäenschrank über die Jahre immer voller. Dazu zählen reihenweise Erfolge als Bezirks- und Stadtmeister – im Einzel, aber überwiegend im Doppel. Auf diesem Weg kam es unter anderem auch zu einigen turbulenten Geschichten: Es ist das Jahr 1984, in dem Molineus zusätzlich bei den Hagener Stadtmeisterschaften im Doppel, zusammen mit seinem Partner Peter Formella, antrat. Nachdem das Halbfinale am ersten Turniertag gewonnen wurde, machte sich Molineus auf den Weg in die Umkleidekabine und unter die Dusche.

Georg Molineus (3.v.l.) beim Tenniscamp des TC BW Schwelm Foto: Lukas Brechtefeld / Archiv

Als er aus dieser rauskam, stellte er fest, dass ihm seine Sachen geklaut worden waren. Er hatte Glück im Unglück, da er zuvor seiner Freundin Schlüssel und Geldbörse übergab, musste aber dennoch am nächsten Tag weiterspielen. Also lieh er sich Schläger wie Schuhe, wurde trotzdem Hagener Stadtmeister. Den Höhepunkt erreichte die Geschichte jedoch, als Molineus, nachdem er beklaut wurde, zur Polizeistation nebenan ging, um eine Anzeige zu machen. „Das erste was sie zu mir gesagt haben war, ob ich Alkohol getrunken hätte”, erinnert sich Molineus amüsiert. Er hatte zwar nach dem Spiel ein Bier getrunken, die Frage der Polizisten hatte sich allerdings ergeben, da er in einem geliehenen, viel zu kleinen T-Shirt vor ihnen stand.

Der älteste Schüler ist 86 Jahre

Seit seinem Amtsantritt als Vereinstrainer des TC Blau-Weiß hat Molineus über 1000 Schüler unterrichtet. Er trainiert mittlerweile die Kinder der damaligen Jugendspieler aus seiner Anfangszeit als Tennislehrer. Tennis ist nach wie vor ein sehr beliebter Sport bei Kindern und Jugendlichen, das zeigt sich auch im Verein. Allerdings erlauben die langen Schulzeiten des G8-Systems nur noch Trainingseinheiten am späten Nachmittag oder an Samstagen, was Mannschaftsspiele stark beeinträchtigt. Auch Studierende gehen dem Verein natürlich verloren. Dennoch ist der Zulauf, zur Freude von Molineus, sehr groß. und auch er denkt nicht darüber nach selbst mit dem Spielen aufzuhören. Er ist zwar für den Winter in der „Herren 60” gemeldet, hat allerdings momentan mit Schulterproblemen zu kämpfen, der häufigsten Verletzung im Tennis. Umso größeren Respekt hat Molineus vor den Ü80-Spielern des Vereins. „Die sind noch richtig ehrgeizig. Mein ältester Schüler ist 86.” Der Anreiz für Molineus, noch viele Jahre durchzuhalten, ist also allemal gegeben.

Tennis als anspruchsvoller Sport

Doch was sind nun die Gründe dafür, dass Georg Molineus seinen Beruf bis heute ausübt, was macht ihm seit über 50 Jahren Spaß am Tennis? „Die Mischung aus Athletik, Taktik und Technik. Sich eine gewisse Spielidee zum Beispiel gegen einen Linkshänder oder defensiven Spieler überlegen. Beim Doppel entstehen auch enge Freundschaften”, antwortet Molineus. Es ist ohne Frage kein einfacher Sport. Als Tennisspieler ist man stets auf sich allein gestellt und trägt bei einem langen Match sowohl eine hohe physische als auch mentale Belastung.

Georg Molineus, TC BW Schwelm. Foto: Privat

Es ist äußerst schwierig solange ein Maximum an Konzentration zu halten. „Meistens sind am Ende ein oder zwei Bälle entscheidend”, so Molineus. Wobei noch angemerkt werden muss, dass das Tennis durch andere Materialien noch viel schneller geworden, als wie noch vor 30 Jahren. Dahingehend hat sich auch das Training seiner Schüler über die Jahre stark verändert. Früher wurde zunächst überwiegend auf Technik geachtet, heute wird verstärkt die Koordination trainiert. Viele kommen daher vom auch Fußball und bringen schon das nötige Geschick mit. Für Molineus hat jedoch eines noch größere Priorität: „Ich versuche den Kindern erst mal Spaß an dem Sport zu vermitteln.” Und das funktioniert auch, selbst bei anfangs etwas ungeschickteren Kindern. Und dies erfüllt ihn. Für ihn bedeutet Tennis, ein schöner Sport, der abwechslungsreich ist und den man an der frischen Luft ausüben kann. Durch seine fast 50 Jahre im Verein ist auch die menschliche Verbundenheit sehr groß. Dies sind alles Faktoren, die einer umfangreichen Karriere noch lange kein Ende in Sichtweite setzen.