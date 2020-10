Nachwuchs der Ennepetal Raccoons überzeugt als Team

Ennepetal. Das Nachwuchsteam der Ennepetaler Baseballer zeichnet sich durch einen engen Zusammenhalt aus. Das spiegelt sich auch in den Erfolgen wider.

Die Kappen flogen in die Luft. Es konnte gefeiert werden. Nach der coronabedingt schwierigen Situation in diesem Jahr haben die Jugendlichen der U15-Mannschaft der Ennepetaler Raccoons dennoch beweisen können, was in ihnen steckt und wurden NRW-Meister. Was sie so erfolgreich macht, weiß Chef-Trainer Christian Jakoby genau. Die Erfolge seines Teams führt er auf das innige Teamgefüge und den gemeinsamen Spaß am Sport zurück.

„Bei uns ist es einfach familiärer“, sagt Jakoby zum Verhältnis unter den Spielerinnen und Spielern sowie den anderen Mitgliedern im Verein. Er habe beobachten können, wie seine Mannschaft selbst Neulinge, die aus Dortmund oder Datteln dazustoßen, wunderbar integriere.

Sohn Finn knüpft Kontakte

Finn, Sohn von Coach Jakoby und Pitcher im Team, sei als ambitionierter Spieler NRW- und deutschlandweit unterwegs und würde seine Kontakte knüpfen, weshalb er schon für das ein oder andere neue Gesicht auf dem diamantförmigen Spielfeld verantwortlich war.

Von der Stimmung in der Mannschaft wollte das junge Wurftalent auch andere baseballbegeisterte Bekanntschaften überzeugen. „Wir versuchen, das Training immer mit möglichst viel Spaß zu versehen und das funktioniert auch“, so Coach Christian Jakoby über die Beweggründe seines Sohnes, neue Spieler nach Ennepetal einzuladen. Die Freude am Training hätte jedoch auch eine wichtige Wirkung über das Mannschaftsgefüge hinaus. „Man hat das Gefühl, dass man zusammenhält. Das spiegelt sich dann auch in den Spielen wider“, so Jakoby zur Konzeption der Einheiten, die er mit Trainer-Kollege Patrick „Pepe“ Krempel gestaltet und die, abgesehen von den zufriedenen Jungs und Mädels, auch zum Erfolg beitragen. Im Gegensatz dazu ständen andere Mannschaften unter dem Scheffel ihrer abgeklärten Coaches, was den Sport häufig gefühlskalt erscheinen lässt.

Gemeinsamer Ehrgeiz

Ganz anders bei den Jugendlichen aus der Klutertstadt, die im Sommer auf ihrem Spielfeld am Tanneneck zu finden sind und im Winter in einer angemieteten Halle trainieren. „Wir haben einen gemeinsamen Ehrgeiz und man unterstützt sich gegenseitig, das ist ganz toll bei uns. Da haben wir eine wirklich tolle Truppe gefunden“, findet der Trainer und freut sich über die Energie in seiner Truppe. „Das Mannschaftsding macht uns aus“, sagt er.

Die Saison schlossen die Ennepetaler mit der Meisterschaft in der Tasche erfolgreich ab, so dass die Kappen flogen. Nun würden sie eigentlich in den Winterbetrieb übergehen und würden sich auf das Pitchen, Hitten und Catchen im Rahmen der Trainingseinheiten in der Halle vorbereiten. „Wir trainieren nur solange draußen, wie das Wetter es zulässt. Dann gehen wir in die Halle und stellen das Training auf Technik, Athletik und Kraft um“, so Coach Jakoby.

Doch aufgrund der sich wieder zuspitzenden Lage um das Corona-Infektionsgeschehen sind kreative Lösungen nötig. Wie beim letzten Lockdown wird bei Ausfall des regulären Trainings auf Videos zurückgegriffen, derer sich die Kids bedienen und in einem individuellen Training umsetzen können, was in Anbetracht des Fokus auf Technik, Athletik und Kraft keinen Nachteil für die Mannschaft bedeutet.

In eine höhere Klasse

Erst ab März werden die Jugendlichen dann wieder Spielsituationen üben und sich für den Übergang in den U18-Ligabetrieb wappnen. Vier der aktuellen Spieler überschreiten dann nämlich die Altersgrenze, weshalb die gesamte Mannschaft in die höhere Klasse gezogen wird. „Das wird sicherlich eine große Herausforderung“, prognostiziert der Trainer und verweist auf die sich ändernden Felddimensionen, denn damit „verändert sich auch das ganze Spiel“. Er meint damit unter anderem die Verlängerung des Feldes von 65 auf 105 Meter Länge des Outfields und der erstmalig erhöhten Position des Pitchers, also des Werfers, im Infield.

Personell wird die Truppe in ihrer jetzigen Form beibehalten, aktuell setzt sie sich aus elf Feldspielern zusammen, von denen Julian Büchmann im kommenden Jahr einen Auslandsaufenthalt in Neuseeland einlegen möchte und die Saison somit nicht mit den Raccoons bestreiten wird. Aus diesem Grund werden sie mit zehn Spielern antreten, was in Anbetracht der neun obligatorisch eingesetzten Spieler Schwierigkeiten birgt.

Das Team hält daher stetig die Augen und Ohren offen, um neue Mitglieder zu akquirieren. Coach Jakoby erklärt: „Wir haben es zwar immer irgendwie mit wenigen Spielern geschafft, aber wir wollen eigentlich den Druck raus bekommen.“ Von dem guten Mannschaftsgefüge und der Stimmung im Verein können neue Spielerinnen und Spieler daher nur profitieren und Jakobys Team würde in der Raccoons-Familie wachsen und gleichzeitig entlastet werden.