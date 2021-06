Nächste Herausforderung für Jule Mantsch (RE Schwelm)

Schwelm/Bochum. Nach dem Erfolg ist vor dem Erfolg: So sehen die nächsten Herausforderungen für Jule Mantsch aus.

Die Freude war intensiv, währt aber nicht allzu lange. Denn Jule Mantsch (RE Schwelm), frisch gebackene deutsche U20-Meisterin im Beachvolleyball, hat bereits die nächsten Aufgaben im Blick. Mit ihrer Partnerin Annika Berndt warten die nächsten hochkarätigen Aufgaben. Wie bereits berichtet, wird das Duo als „Deutschland 1“ bei den kommenden Euromeisterschaften vertreten sein.

Europameisterschaften in Izmir und Koper

Genauer gesagt, sind es zwei Europameisterschaften, an denen Mantsch/Berndt teilnehmen werden. Vom 8. bis 11. Juli geht die EM der U20-Mädchen im türkischen Izmir in Szene. Da beide Spielerinnen noch eine Altersklasse tiefer spielen können, gilt dieses Turnier als Möglichkeit, um weitere internationale Erfahrungen im Beachvolleyball zu sammeln. Bundestrainer Jörg Ahmann war so beeindruckt, dass er im Anschluss an die Deutsche Meisterschaft Jule Mantsch und Annika Berndt als Team für diese Meisterschaft nominierte. Eigentlich war für Izmir ein anderes Pärchen vorgesehen.

Quasi die eigentlich Europameisterschaft für Jule Mantsch und Annika Berndt ist die im U18-Klassement. Und diese wird vom 2. bis 5. September im slowenischen Koper ausgetragen. Für die beiden Schülerinnen entfällt damit die Last sich über die WEVZA-Turniere empfehlen, respektive qualifizieren müssen. „Befreit“ sind sie von den Turnieren allerdings nicht, denn es gilt nun Spielpraxis auf internationalem Niveau zu sammeln.

Einladung nach Düsseldorf

Beispielsweise ab dem kommenden Wochenende, wenn die Turnierserie „German Beach Tour“ in Düsseldorf Station ab dem 11. Juni macht. Die Turnierserie des Deutschen Volleyballverbands sollte eigentlich aus sieben Turnieren bestehen, von denen einige bereits abgesagt sind. Am Ende, so der Plan, steht die Deutsche Meisterschaft in Timmendorfer Strand.

